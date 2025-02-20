https://ria.ru/20250220/vojska-2000536988.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 20.02.2025

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:43:00+03:00

2025-02-20T13:43:00+03:00

2025-02-20T13:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщили в четверг в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.15 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным управления, ВСУ также с 12.50 по 13.00 выпустили девять кассетных снарядов того же калибра по Никитовскому и Центрально-Городскому районам города. Кроме того, ВСУ в 12.50 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Никитовский район Горловки. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил в своем Telegram-канале, что в жилом массиве "Комсомолец" были выявлены суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик". Подобные боеприпасы используются в артиллерийских снарядах натовского калибра 155 миллиметров и ракетах HIMARS. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20250219/udar-2000393129.html

https://ria.ru/20250216/spetsgruppa-1999650307.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, нато, происшествия