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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 20.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:43 20.02.2025 (обновлено: 13:59 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/vojska-2000536988.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 20.02.2025
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:43:00+03:00
2025-02-20T13:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщили в четверг в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.15 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным управления, ВСУ также с 12.50 по 13.00 выпустили девять кассетных снарядов того же калибра по Никитовскому и Центрально-Городскому районам города. Кроме того, ВСУ в 12.50 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Никитовский район Горловки. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил в своем Telegram-канале, что в жилом массиве "Комсомолец" были выявлены суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик". Подобные боеприпасы используются в артиллерийских снарядах натовского калибра 155 миллиметров и ракетах HIMARS. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20250219/udar-2000393129.html
https://ria.ru/20250216/spetsgruppa-1999650307.html
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горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку

ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Горловке

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Центрально-Городском районе Горловки. 20 февраля 2025
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Центрально-Городском районе Горловки. 20 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Центрально-Городском районе Горловки. 20 февраля 2025
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщили в четверг в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.15 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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По данным управления, ВСУ также с 12.50 по 13.00 выпустили девять кассетных снарядов того же калибра по Никитовскому и Центрально-Городскому районам города. Кроме того, ВСУ в 12.50 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Никитовский район Горловки.
Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил в своем Telegram-канале, что в жилом массиве "Комсомолец" были выявлены суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик". Подобные боеприпасы используются в артиллерийских снарядах натовского калибра 155 миллиметров и ракетах HIMARS.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныНАТОПроисшествия
 
 
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