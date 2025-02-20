Украинские войска обстреляли Горловку
ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Горловке
© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Центрально-Городском районе Горловки. 20 февраля 2025
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Центрально-Городском районе Горловки. 20 февраля 2025
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщили в четверг в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
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По данным управления, ВСУ также с 12.50 по 13.00 выпустили девять кассетных снарядов того же калибра по Никитовскому и Центрально-Городскому районам города. Кроме того, ВСУ в 12.50 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Никитовский район Горловки.
Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил в своем Telegram-канале, что в жилом массиве "Комсомолец" были выявлены суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик". Подобные боеприпасы используются в артиллерийских снарядах натовского калибра 155 миллиметров и ракетах HIMARS.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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