https://ria.ru/20250220/vertolet-2000582474.html
В Ставрополе после неисправности благополучно сел вертолет санавиации
В Ставрополе после неисправности благополучно сел вертолет санавиации - РИА Новости, 20.02.2025
В Ставрополе после неисправности благополучно сел вертолет санавиации
Вертолет санитарной авиации благополучно приземлился в аэропорту Ставрополя после выявления технической неисправности во время полета, люди не пострадали,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:57:00+03:00
2025-02-20T15:57:00+03:00
2025-02-20T16:06:00+03:00
происшествия
ставрополь
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санавиация
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вертолет санитарной авиации благополучно приземлился в аэропорту Ставрополя после выявления технической неисправности во время полета, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что вертолет санитарной авиации, на борту которого находились два члена экипажа и двое медиков, готовится выполнить аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности."Сел без последствий, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250220/samolet-2000502369.html
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происшествия, ставрополь, россия, санавиация
Происшествия, Ставрополь, Россия, санавиация
В Ставрополе после неисправности благополучно сел вертолет санавиации
В Ставрополе после неисправности сел вертолет санавиации, никто не пострадал