https://ria.ru/20250220/vertolet-2000582474.html

В Ставрополе после неисправности благополучно сел вертолет санавиации

В Ставрополе после неисправности благополучно сел вертолет санавиации - РИА Новости, 20.02.2025

В Ставрополе после неисправности благополучно сел вертолет санавиации

Вертолет санитарной авиации благополучно приземлился в аэропорту Ставрополя после выявления технической неисправности во время полета, люди не пострадали,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:57:00+03:00

2025-02-20T15:57:00+03:00

2025-02-20T16:06:00+03:00

происшествия

ставрополь

россия

санавиация

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вертолет санитарной авиации благополучно приземлился в аэропорту Ставрополя после выявления технической неисправности во время полета, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что вертолет санитарной авиации, на борту которого находились два члена экипажа и двое медиков, готовится выполнить аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности."Сел без последствий, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250220/samolet-2000502369.html

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происшествия, ставрополь, россия, санавиация