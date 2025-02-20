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В Ставрополе после неисправности благополучно сел вертолет санавиации - РИА Новости, 20.02.2025
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15:57 20.02.2025 (обновлено: 16:06 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/vertolet-2000582474.html
В Ставрополе после неисправности благополучно сел вертолет санавиации
В Ставрополе после неисправности благополучно сел вертолет санавиации - РИА Новости, 20.02.2025
В Ставрополе после неисправности благополучно сел вертолет санавиации
Вертолет санитарной авиации благополучно приземлился в аэропорту Ставрополя после выявления технической неисправности во время полета, люди не пострадали,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:57:00+03:00
2025-02-20T16:06:00+03:00
происшествия
ставрополь
россия
санавиация
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вертолет санитарной авиации благополучно приземлился в аэропорту Ставрополя после выявления технической неисправности во время полета, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что вертолет санитарной авиации, на борту которого находились два члена экипажа и двое медиков, готовится выполнить аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности."Сел без последствий, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250220/samolet-2000502369.html
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происшествия, ставрополь, россия, санавиация
Происшествия, Ставрополь, Россия, санавиация
В Ставрополе после неисправности благополучно сел вертолет санавиации

В Ставрополе после неисправности сел вертолет санавиации, никто не пострадал

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиВертолёт санавиации
Вертолёт санавиации - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Вертолёт санавиации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вертолет санитарной авиации благополучно приземлился в аэропорту Ставрополя после выявления технической неисправности во время полета, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что вертолет санитарной авиации, на борту которого находились два члена экипажа и двое медиков, готовится выполнить аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности.
"Сел без последствий, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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