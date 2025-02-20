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В Ставрополе готовится аварийно сесть вертолет санавиации - РИА Новости, 20.02.2025
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15:34 20.02.2025 (обновлено: 17:08 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/vertolet-2000571720.html
В Ставрополе готовится аварийно сесть вертолет санавиации
В Ставрополе готовится аварийно сесть вертолет санавиации - РИА Новости, 20.02.2025
В Ставрополе готовится аварийно сесть вертолет санавиации
Вертолет санитарной авиации готовится выполнить аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности, на борту находятся два члена экипажа и РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:34:00+03:00
2025-02-20T17:08:00+03:00
происшествия
ставрополь
россия
санавиация
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вертолет санитарной авиации готовится выполнить аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности, на борту находятся два члена экипажа и два медика, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорту Ставрополя готовится аварийно сесть вертолет санитарной авиации", - сказал собеседник агентства.По его словам, предварительная причина аварийной посадки воздушного судна - техническая неисправность. "На борту вертолета только экипаж и медперсонал - всего четыре человека", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250220/samolet-2000502369.html
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происшествия, ставрополь, россия, санавиация
Происшествия, Ставрополь, Россия, санавиация
В Ставрополе готовится аварийно сесть вертолет санавиации

В Ставрополе готовится аварийно сесть вертолет санавиации с четырьмя людьми

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВертолет санитарной авиации
Вертолет санитарной авиации - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Вертолет санитарной авиации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вертолет санитарной авиации готовится выполнить аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности, на борту находятся два члена экипажа и два медика, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорту Ставрополя готовится аварийно сесть вертолет санитарной авиации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительная причина аварийной посадки воздушного судна - техническая неисправность. "На борту вертолета только экипаж и медперсонал - всего четыре человека", - заключил собеседник агентства.
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