https://ria.ru/20250220/vertolet-2000571720.html

В Ставрополе готовится аварийно сесть вертолет санавиации

В Ставрополе готовится аварийно сесть вертолет санавиации - РИА Новости, 20.02.2025

В Ставрополе готовится аварийно сесть вертолет санавиации

Вертолет санитарной авиации готовится выполнить аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности, на борту находятся два члена экипажа и РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:34:00+03:00

2025-02-20T15:34:00+03:00

2025-02-20T17:08:00+03:00

происшествия

ставрополь

россия

санавиация

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вертолет санитарной авиации готовится выполнить аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности, на борту находятся два члена экипажа и два медика, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорту Ставрополя готовится аварийно сесть вертолет санитарной авиации", - сказал собеседник агентства.По его словам, предварительная причина аварийной посадки воздушного судна - техническая неисправность. "На борту вертолета только экипаж и медперсонал - всего четыре человека", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250220/samolet-2000502369.html

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происшествия, ставрополь, россия, санавиация