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Вэнс счел контакт с Россией необходимым для завершения конфликта на Украине
Вэнс счел контакт с Россией необходимым для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 20.02.2025
Вэнс счел контакт с Россией необходимым для завершения конфликта на Украине
Для завершения конфликта на Украине необходимо поддерживать контакты с Россией, заявил в четверг вице-президент США Джей-Ди Вэнс. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T19:04:00+03:00
2025-02-20T19:04:00+03:00
2025-02-20T19:04:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Для завершения конфликта на Украине необходимо поддерживать контакты с Россией, заявил в четверг вице-президент США Джей-Ди Вэнс. "В американских СМИ взрываются головы от этого, потому что они говорят: "Почему вы разговариваете с Россией?" А как закончить войну, если вы не собираетесь говорить с Россией? Нужно состоять в контакте со всеми, кто участвует в боевых действиях, если вы действительно хотите завершить конфликт", - заявил Вэнс на Конференции консервативных политических действий (CPAC), трансляцию вели организаторы.
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в мире, россия, украина, сша, джеймс дэвид вэнс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс счел контакт с Россией необходимым для завершения конфликта на Украине
Вэнс: поддерживать контакты с РФ необходимо для завершения конфликта на Украине