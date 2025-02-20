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Европейцы не разделяют ценностей США, заявил вице-президент США - РИА Новости, 20.02.2025
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19:02 20.02.2025 (обновлено: 19:12 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/vens-2000634524.html
Европейцы не разделяют ценностей США, заявил вице-президент США
Европейцы не разделяют ценностей США, заявил вице-президент США - РИА Новости, 20.02.2025
Европейцы не разделяют ценностей США, заявил вице-президент США
Европейские страны не разделяют ценностей США, если отменяют выборы, как в Румынии, или сажают за выражение мыслей, как в Германии, заявил американский... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T19:02:00+03:00
2025-02-20T19:12:00+03:00
в мире
германия
сша
румыния
джеймс дэвид вэнс
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Европейские страны не разделяют ценностей США, если отменяют выборы, как в Румынии, или сажают за выражение мыслей, как в Германии, заявил американский вице-президент Джей-Ди Вэнс. "В Германии тысячи американских солдат, думаете, американцы будут терпеть, когда в Германии бросают в тюрьмы за публикацию грубого "твита"? Конечно, нет. Думаю, европейцы - наши друзья. У нас нет общих ценностей, если они бросают в тюрьмы людей за призывы закрыть границы, за отмену выборов, потому что вам не понравился результат, как в Румынии", - заявил Вэнс на Конференции консервативных политических действий (CPAC), трансляцию вели организаторы.
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в мире, германия, сша, румыния, джеймс дэвид вэнс, евросоюз
В мире, Германия, США, Румыния, Джеймс Дэвид Вэнс, Евросоюз
Европейцы не разделяют ценностей США, заявил вице-президент США

Вице-президент Вэнс: европейцы не разделяют ценностей США, если отменяют выборы

© Getty Images / Andrew HarnikВице-президент США Джей-Ди Вэнс на конференции консервативных политических действий
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс на конференции консервативных политических действий - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс на конференции консервативных политических действий
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Европейские страны не разделяют ценностей США, если отменяют выборы, как в Румынии, или сажают за выражение мыслей, как в Германии, заявил американский вице-президент Джей-Ди Вэнс.
«
"В Германии тысячи американских солдат, думаете, американцы будут терпеть, когда в Германии бросают в тюрьмы за публикацию грубого "твита"? Конечно, нет. Думаю, европейцы - наши друзья. У нас нет общих ценностей, если они бросают в тюрьмы людей за призывы закрыть границы, за отмену выборов, потому что вам не понравился результат, как в Румынии", - заявил Вэнс на Конференции консервативных политических действий (CPAC), трансляцию вели организаторы.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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Вчера, 18:47
 
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