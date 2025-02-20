https://ria.ru/20250220/vens-2000632456.html

Вэнс прокомментировал последствия нелегальной миграции в Европе

Вэнс прокомментировал последствия нелегальной миграции в Европе - РИА Новости, 20.02.2025

Вэнс прокомментировал последствия нелегальной миграции в Европе

Нелегальная миграция угрожает Европе и должна прекратиться, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T18:54:00+03:00

2025-02-20T18:54:00+03:00

2025-02-20T19:01:00+03:00

в мире

сша

европа

джеймс дэвид вэнс

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000634131_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_486822a461eed68fb4e761e0c78d766f.jpg

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Нелегальная миграция угрожает Европе и должна прекратиться, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс. "Самая большая угроза в Европе и самая большая угроза в США, которая была 30 дней назад, это лидеры Запада, которые решили, что можно принимать миллионы и миллионы непроверенных мигрантов в своих странах. Это самая большая угроза для Европы", - заявил Вэнс на конференции консервативных политических действий (CPAC). Трансляцию вели организаторы. "Это должно прекратиться, хвала Господу, что это прекратилось здесь, но это должно прекратиться в Европе", - сказал Вэнс.

https://ria.ru/20250220/tramp-2000629659.html

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, джеймс дэвид вэнс, евросоюз