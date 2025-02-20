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Вэнс прокомментировал последствия нелегальной миграции в Европе
Вэнс прокомментировал последствия нелегальной миграции в Европе - РИА Новости, 20.02.2025
Вэнс прокомментировал последствия нелегальной миграции в Европе
Нелегальная миграция угрожает Европе и должна прекратиться, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T18:54:00+03:00
2025-02-20T18:54:00+03:00
2025-02-20T19:01:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Нелегальная миграция угрожает Европе и должна прекратиться, заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс. "Самая большая угроза в Европе и самая большая угроза в США, которая была 30 дней назад, это лидеры Запада, которые решили, что можно принимать миллионы и миллионы непроверенных мигрантов в своих странах. Это самая большая угроза для Европы", - заявил Вэнс на конференции консервативных политических действий (CPAC). Трансляцию вели организаторы. "Это должно прекратиться, хвала Господу, что это прекратилось здесь, но это должно прекратиться в Европе", - сказал Вэнс.
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В мире, США, Европа, Джеймс Дэвид Вэнс, Евросоюз
Вэнс прокомментировал последствия нелегальной миграции в Европе
Вэнс: нелегальная миграция угрожает Европе и должна прекратиться