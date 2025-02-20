Рейтинг@Mail.ru
Вэнс назвал Европе условие для сохранения прочных альянсов - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 20.02.2025 (обновлено: 18:57 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/vens-2000629099.html
Вэнс назвал Европе условие для сохранения прочных альянсов
Вэнс назвал Европе условие для сохранения прочных альянсов - РИА Новости, 20.02.2025
Вэнс назвал Европе условие для сохранения прочных альянсов
Соединенные Штаты продолжат участие в союзах с европейскими странами, однако прочность будет зависеть от политического курса, который они выберут, заявил в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T18:47:00+03:00
2025-02-20T18:57:00+03:00
европа
сша
в мире
вашингтон (штат)
дональд трамп
евросоюз
джеймс дэвид вэнс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999453624_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a43db70a7565b7154018a807d5d26ec4.jpg
ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты продолжат участие в союзах с европейскими странами, однако прочность будет зависеть от политического курса, который они выберут, заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс."Мы, конечно, продолжим важные альянсы с Европой, но их сила будет зависеть от того, в каком направлении развиваются наши общества", — сказал Вэнс на конференции консерваторов (CPAC), которая проходит в Вашингтоне. Трансляцию вели организаторы.По его словам, некоторые европейские страны в значительной степени полагаются на финансовую поддержку США, в частности, он отметил, что оборона Германии "полностью субсидируется американскими налогоплательщиками".Вэнс подчеркнул, что президент Дональд Трамп ожидает от европейских партнеров более активного участия в вопросах безопасности, особенно в контексте Украины. "Мы давно призываем Европу взять на себя большую ответственность за свою оборону, и сейчас это особенно важно", — добавил он.
https://ria.ru/20250220/vens-2000598851.html
https://ria.ru/20250219/germanija-2000279080.html
европа
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999453624_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0b211692246e1ceed6f98fe0e82e613b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, сша, в мире, вашингтон (штат), дональд трамп, евросоюз, джеймс дэвид вэнс
Европа, США, В мире, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Евросоюз, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс назвал Европе условие для сохранения прочных альянсов

Вэнс: прочность альянсов с Европой будет зависеть от политики конкретных стран

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты продолжат участие в союзах с европейскими странами, однако прочность будет зависеть от политического курса, который они выберут, заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы, конечно, продолжим важные альянсы с Европой, но их сила будет зависеть от того, в каком направлении развиваются наши общества", — сказал Вэнс на конференции консерваторов (CPAC), которая проходит в Вашингтоне. Трансляцию вели организаторы.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Новые поставки оружия не помогут ВСУ, заявил вице-президент США
Вчера, 16:47
По его словам, некоторые европейские страны в значительной степени полагаются на финансовую поддержку США, в частности, он отметил, что оборона Германии "полностью субсидируется американскими налогоплательщиками".
Вэнс подчеркнул, что президент Дональд Трамп ожидает от европейских партнеров более активного участия в вопросах безопасности, особенно в контексте Украины. "Мы давно призываем Европу взять на себя большую ответственность за свою оборону, и сейчас это особенно важно", — добавил он.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Германии сравнили встречи лидеров ЕС в Париже с собраниями политбюро ГДР
19 февраля, 13:41
 
ЕвропаСШАВ миреВашингтон (штат)Дональд ТрампЕвросоюзДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала