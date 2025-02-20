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Вэнс назвал Европе условие для сохранения прочных альянсов
Вэнс назвал Европе условие для сохранения прочных альянсов - РИА Новости, 20.02.2025
Вэнс назвал Европе условие для сохранения прочных альянсов
Соединенные Штаты продолжат участие в союзах с европейскими странами, однако прочность будет зависеть от политического курса, который они выберут, заявил в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T18:47:00+03:00
2025-02-20T18:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты продолжат участие в союзах с европейскими странами, однако прочность будет зависеть от политического курса, который они выберут, заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс."Мы, конечно, продолжим важные альянсы с Европой, но их сила будет зависеть от того, в каком направлении развиваются наши общества", — сказал Вэнс на конференции консерваторов (CPAC), которая проходит в Вашингтоне. Трансляцию вели организаторы.По его словам, некоторые европейские страны в значительной степени полагаются на финансовую поддержку США, в частности, он отметил, что оборона Германии "полностью субсидируется американскими налогоплательщиками".Вэнс подчеркнул, что президент Дональд Трамп ожидает от европейских партнеров более активного участия в вопросах безопасности, особенно в контексте Украины. "Мы давно призываем Европу взять на себя большую ответственность за свою оборону, и сейчас это особенно важно", — добавил он.
https://ria.ru/20250220/vens-2000598851.html
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европа, сша, в мире, вашингтон (штат), дональд трамп, евросоюз, джеймс дэвид вэнс
Европа, США, В мире, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Евросоюз, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс назвал Европе условие для сохранения прочных альянсов
Вэнс: прочность альянсов с Европой будет зависеть от политики конкретных стран