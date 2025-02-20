https://ria.ru/20250220/vens-2000598851.html

Новые поставки оружия не помогут ВСУ, заявил вице-президент США

Новые поставки оружия не помогут ВСУ, заявил вице-президент США - РИА Новости, 20.02.2025

Новые поставки оружия не помогут ВСУ, заявил вице-президент США

Российская армия имеет численное превосходство над ВСУ, новые поставки оружия не помогут Киеву, написал вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети Х. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T16:47:00+03:00

2025-02-20T16:47:00+03:00

2025-02-20T17:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Российская армия имеет численное превосходство над ВСУ, новые поставки оружия не помогут Киеву, написал вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети Х."Президент Трамп имеет дело с реальностью, то есть фактами. И вот некоторые из них: у русских массивное численное преимущество в силе и оружии на Украине, и оно будет существовать независимо от дальнейшей помощи Запада", — отметил он.Критиков подхода президента Дональда Трампа по Украине он спросил, знают ли они, что европейские склады истощены, а еще сильнее — индустриальная база."Мы должны стремиться к миру и делать это сейчас", — добавил Вэнс.В четверг Financial Times сообщила, что глава Европейского совета Антониу Кошта ведет диалог со странами — членами ЕС, чтобы составить список вооружений для отправки ВСУ.В свою очередь, администрация президента США Дональда Трампа подняла вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад Вашингтона по сравнению с европейскими союзниками.Трамп подчеркивал, что рассчитывает заключить с Украиной соглашение: Киев должен гарантировать поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь от США. Накануне он заявил, что Киев сорвал сделку.В Кремле отмечали, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.

https://ria.ru/20250220/rossiya-2000395075.html

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html

https://ria.ru/20250220/tramp-2000471495.html

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