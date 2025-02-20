Новые поставки оружия не помогут ВСУ, заявил вице-президент США
Вэнс: РФ имеет численное превосходство над ВСУ, новые поставки оружия не помогут
© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Российская армия имеет численное превосходство над ВСУ, новые поставки оружия не помогут Киеву, написал вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети Х.
"Президент Трамп имеет дело с реальностью, то есть фактами. И вот некоторые из них: у русских массивное численное преимущество в силе и оружии на Украине, и оно будет существовать независимо от дальнейшей помощи Запада", — отметил он.
Критиков подхода президента Дональда Трампа по Украине он спросил, знают ли они, что европейские склады истощены, а еще сильнее — индустриальная база.
"Мы должны стремиться к миру и делать это сейчас", — добавил Вэнс.
В четверг Financial Times сообщила, что глава Европейского совета Антониу Кошта ведет диалог со странами — членами ЕС, чтобы составить список вооружений для отправки ВСУ.
В свою очередь, администрация президента США Дональда Трампа подняла вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад Вашингтона по сравнению с европейскими союзниками.
Трамп подчеркивал, что рассчитывает заключить с Украиной соглашение: Киев должен гарантировать поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь от США. Накануне он заявил, что Киев сорвал сделку.
В Кремле отмечали, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.
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