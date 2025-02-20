Рейтинг@Mail.ru
Новые поставки оружия не помогут ВСУ, заявил вице-президент США - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 20.02.2025 (обновлено: 17:30 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/vens-2000598851.html
Новые поставки оружия не помогут ВСУ, заявил вице-президент США
Новые поставки оружия не помогут ВСУ, заявил вице-президент США - РИА Новости, 20.02.2025
Новые поставки оружия не помогут ВСУ, заявил вице-президент США
Российская армия имеет численное превосходство над ВСУ, новые поставки оружия не помогут Киеву, написал вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети Х. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:47:00+03:00
2025-02-20T17:30:00+03:00
европа
вооруженные силы украины
сша
в мире
украина
евросоюз
антониу кошта
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975884073_0:147:3069:1873_1920x0_80_0_0_bec2a69e80691ab61db810f78965a2c6.jpg
ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Российская армия имеет численное превосходство над ВСУ, новые поставки оружия не помогут Киеву, написал вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети Х."Президент Трамп имеет дело с реальностью, то есть фактами. И вот некоторые из них: у русских массивное численное преимущество в силе и оружии на Украине, и оно будет существовать независимо от дальнейшей помощи Запада", — отметил он.Критиков подхода президента Дональда Трампа по Украине он спросил, знают ли они, что европейские склады истощены, а еще сильнее — индустриальная база."Мы должны стремиться к миру и делать это сейчас", — добавил Вэнс.В четверг Financial Times сообщила, что глава Европейского совета Антониу Кошта ведет диалог со странами — членами ЕС, чтобы составить список вооружений для отправки ВСУ.В свою очередь, администрация президента США Дональда Трампа подняла вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад Вашингтона по сравнению с европейскими союзниками.Трамп подчеркивал, что рассчитывает заключить с Украиной соглашение: Киев должен гарантировать поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь от США. Накануне он заявил, что Киев сорвал сделку.В Кремле отмечали, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.
https://ria.ru/20250220/rossiya-2000395075.html
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html
https://ria.ru/20250220/tramp-2000471495.html
https://ria.ru/20250219/ssha-2000128925.html
европа
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975884073_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_695e7ce61c0c01300661e97ab4f274ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, вооруженные силы украины, сша, в мире, украина, евросоюз, антониу кошта, европейский совет, дональд трамп, киев
Европа, Вооруженные силы Украины, США, В мире, Украина, Евросоюз, Антониу Кошта, Европейский совет, Дональд Трамп, Киев
Новые поставки оружия не помогут ВСУ, заявил вице-президент США

Вэнс: РФ имеет численное превосходство над ВСУ, новые поставки оружия не помогут

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Российская армия имеет численное превосходство над ВСУ, новые поставки оружия не помогут Киеву, написал вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети Х.
"Президент Трамп имеет дело с реальностью, то есть фактами. И вот некоторые из них: у русских массивное численное преимущество в силе и оружии на Украине, и оно будет существовать независимо от дальнейшей помощи Запада", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Опять обманут и предадут: Россию пугают переговорами с США
Вчера, 08:00
Критиков подхода президента Дональда Трампа по Украине он спросил, знают ли они, что европейские склады истощены, а еще сильнее — индустриальная база.
"Мы должны стремиться к миру и делать это сейчас", — добавил Вэнс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Зеленский уходит в историю. Вопрос лишь в том, успеет ли он сбежать
Вчера, 13:44
В четверг Financial Times сообщила, что глава Европейского совета Антониу Кошта ведет диалог со странами — членами ЕС, чтобы составить список вооружений для отправки ВСУ.
В свою очередь, администрация президента США Дональда Трампа подняла вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад Вашингтона по сравнению с европейскими союзниками.
Карьер по добыче редкоземельных металлов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Трамп хочет сделки с Киевом по металлам до переговоров о мире, пишут СМИ
Вчера, 09:32
Трамп подчеркивал, что рассчитывает заключить с Украиной соглашение: Киев должен гарантировать поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь от США. Накануне он заявил, что Киев сорвал сделку.
В Кремле отмечали, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
"Решили устранить". Киев шокирован совместным шагом России и США
19 февраля, 08:00
 
ЕвропаВооруженные силы УкраиныСШАВ миреУкраинаЕвросоюзАнтониу КоштаЕвропейский советДональд ТрампКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала