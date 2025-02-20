https://ria.ru/20250220/vengrija-2000665658.html

Венгрия заблокирует идею выделить Украине пакет на 20 миллиардов евро

Венгрия заблокирует идею выделить Украине пакет на 20 миллиардов евро - РИА Новости, 20.02.2025

Венгрия заблокирует идею выделить Украине пакет на 20 миллиардов евро

Венгрия на заседании глав МИД стран ЕС заблокирует идею "провоенных европейских лидеров" выделить Украине пакет на 20 миллиардов евро, чтобы она отказалась от... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T23:01:00+03:00

2025-02-20T23:01:00+03:00

2025-02-20T23:01:00+03:00

в мире

украина

венгрия

европа

петер сийярто

виктор орбан

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_136daacf16d7037dfff7c3f99fbecc18.jpg

БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Венгрия на заседании глав МИД стран ЕС заблокирует идею "провоенных европейских лидеров" выделить Украине пакет на 20 миллиардов евро, чтобы она отказалась от мирного соглашения, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Провоенное либеральное европейское руководство хочет внести еще одно предложение, практически направленное на то, чтобы заставить европейцев платить за продолжение войны. Хотят принять решение о пакете для Украины в размере примерно 20 миллиардов евро, чтобы Украина могла избежать заключения не очень выгодного для нее в данном случае соглашения, которого можно достичь в ходе мирных переговоров", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1. Он подчеркнул, что для принятия решения требуется единогласие, таким образом, Венгрия заблокирует эту инициативу. "Европа обескровлена ​​экономически, Европа обескровлена ​​с точки зрения безопасности, и теперь евро, которые совершенно необходимы для того, чтобы иметь возможность перезапустить европейскую экономику, чтобы облегчить жизнь европейцев, отдаются Украине только для того, чтобы продолжить войну и просто чтобы сделать мирные переговоры невозможными. Мы этого не приемлем... и мы предотвратим это", - отметил глава венгерского МИД. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену. Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.

https://ria.ru/20250219/orban-2000279648.html

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990427197.html

украина

венгрия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, европа, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз