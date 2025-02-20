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Венгрия не поддерживает ускоренное продление санкций против России - РИА Новости, 20.02.2025
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22:57 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/vengrija-2000664815.html
Венгрия не поддерживает ускоренное продление санкций против России
Венгрия не поддерживает ускоренное продление санкций против России - РИА Новости, 20.02.2025
Венгрия не поддерживает ускоренное продление санкций против России
Венгрия не поддерживает ускоренное продление антироссийских санкций против физических лиц 24 февраля вместо 10 марта, считает, что лучше подождать развития... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T22:57:00+03:00
2025-02-20T22:57:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Венгрия не поддерживает ускоренное продление антироссийских санкций против физических лиц 24 февраля вместо 10 марта, считает, что лучше подождать развития переговоров РФ и США по Украине и последить за выполнением данных Венгрии гарантий Еврокомиссии по энергобезопасности, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Он объяснил, что действующие рестрикции против примерно 2500 физических лиц из России и Белоруссии истекают только 15 марта, так что решение об их продлении должно быть принято до 10 марта, однако "провоенные европейские политики пытаются помешать установлению мира" и настаивают на принятии решения уже 24 февраля, когда состоится следующее заседание совета глав МИД стран ЕС. "Мы не согласны в понедельник продлевать санкционный режим для физических лиц на шесть месяцев, с одной стороны, есть время до 10 марта, и, думаю, сейчас надо дать время, чтобы российско-американские переговоры "созрели" и прошли успешно. Мы будем препятствовать любому решению Брюсселя, которое может затруднить эти переговоры, поэтому есть время подождать 10 марта", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1. Венгерский министр отметил, что Будапешт примет решение о том, продлевать или ветировать санкции против физических лиц, в зависимости от того, выполнит ли Еврокомиссия свои гарантии по энергобезопасности, данные Венгрии в конце января. "Один из четырех пунктов на прошлой неделе уже нарушили, потому что они обещали консультации Венгрии, Украины и Словакии с Еврокомиссией в связи с перезапуском транзита газа через Украину. Вместо этого нас на эти консультации не позвали, хотя мы и просили, туда позвали только словаков и украинцев", - отметил Сийярто. Ранее Сийярто заявил, что Будапешт получил от ЕК требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС. Сийярто ранее отмечал, что Евросоюз может оказать давление на Киев для выполнения гарантий по энергобезопасности стран ЕС, потому что без европейских ресурсов дни Украины сочтены. Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, россия, украина, венгрия, петер сийярто, сергей лавров, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Венгрия не поддерживает ускоренное продление санкций против России

Сийярто: Венгрия не поддерживает продление антироссийских санкций 24 февраля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Венгрия не поддерживает ускоренное продление антироссийских санкций против физических лиц 24 февраля вместо 10 марта, считает, что лучше подождать развития переговоров РФ и США по Украине и последить за выполнением данных Венгрии гарантий Еврокомиссии по энергобезопасности, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Он объяснил, что действующие рестрикции против примерно 2500 физических лиц из России и Белоруссии истекают только 15 марта, так что решение об их продлении должно быть принято до 10 марта, однако "провоенные европейские политики пытаются помешать установлению мира" и настаивают на принятии решения уже 24 февраля, когда состоится следующее заседание совета глав МИД стран ЕС.
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"Мы не согласны в понедельник продлевать санкционный режим для физических лиц на шесть месяцев, с одной стороны, есть время до 10 марта, и, думаю, сейчас надо дать время, чтобы российско-американские переговоры "созрели" и прошли успешно. Мы будем препятствовать любому решению Брюсселя, которое может затруднить эти переговоры, поэтому есть время подождать 10 марта", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
Венгерский министр отметил, что Будапешт примет решение о том, продлевать или ветировать санкции против физических лиц, в зависимости от того, выполнит ли Еврокомиссия свои гарантии по энергобезопасности, данные Венгрии в конце января.
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"Один из четырех пунктов на прошлой неделе уже нарушили, потому что они обещали консультации Венгрии, Украины и Словакии с Еврокомиссией в связи с перезапуском транзита газа через Украину. Вместо этого нас на эти консультации не позвали, хотя мы и просили, туда позвали только словаков и украинцев", - отметил Сийярто.
Ранее Сийярто заявил, что Будапешт получил от ЕК требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС.
Сийярто ранее отмечал, что Евросоюз может оказать давление на Киев для выполнения гарантий по энергобезопасности стран ЕС, потому что без европейских ресурсов дни Украины сочтены.
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Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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