https://ria.ru/20250220/vengrija-2000662323.html

Венгрия не позволит ЕС сорвать мирное соглашение по Украине, заявил Сийярто

Венгрия не позволит ЕС сорвать мирное соглашение по Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 20.02.2025

Венгрия не позволит ЕС сорвать мирное соглашение по Украине, заявил Сийярто

Венгрия не позволит либеральным европейским лидерам помешать договоренностям между Россией и США и заключению мирного соглашения по Украине, заявил венгерский... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T22:40:00+03:00

2025-02-20T22:40:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 20 фев — РИА Новости. Венгрия не позволит либеральным европейским лидерам помешать договоренностям между Россией и США и заключению мирного соглашения по Украине, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире телеканала М1."Мы сделаем все у себя дома, в Европе, чтобы гарантировать, что этот круг фрустрированных либеральных руководителей не сможет помешать созданию американо-российского соглашения и большого мирного договора", — сказал он.Министр прокомментировал критические высказывания европейских политиков в адрес президента США Дональда Трампа и требования допустить Европу за стол переговоров. По его словам, это "вопли фрустрированных либеральных европейских политиков, которые последние три года проводили провальную политику, ведущую Европу к очень тяжелому положению"."Конечно, венгерское правительство, выступающее за мир, в будущем продолжит оказывать всю возможную поддержку Дональду Трампу и американской администрации, чтобы они могли как можно скорее заключить американо-российское соглашение, которое сможет принести безопасность и мир всей Европе", — отметил Сийярто.Глава венгерского МИД обратил внимание на то, что провоенное европейское руководство хочет заставить европейцев платить за продолжение конфликта. Речь идет о пакете помощи для Украины примерно на 20 миллиардов евро. Как пояснил Сийярто, в таком случае Киев сможет избежать заключения не очень выгодного для него соглашения в результате мирных переговоров.Он подчеркнул, что для принятия решения требуется единогласие — таким образом Венгрия заблокирует эту инициативу."Европа обескровлена ​​экономически, Европа обескровлена ​​с точки зрения безопасности, и теперь евро, которые совершенно необходимы для того, чтобы иметь возможность перезапустить европейскую экономику, чтобы облегчить жизнь европейцев, отдаются Украине только для того, чтобы продолжить войну и просто чтобы сделать мирные переговоры невозможными. Мы этого не приемлем, <…> и мы предотвратим это", — заверил он.Кроме того, Венгрия будет выступать против досрочного продления антироссийских санкций — в ЕС настаивают на принятии этого решения 24 февраля вместо 10 марта. Будапешт считает, что необходимо подождать развития российско-американских переговоров, добавил Сийярто.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По словам Лаврова, делегации договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, в том числе устранить ограничения в работе посольств, и организовать группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.

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https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html

https://ria.ru/20250218/medvedev-2000041264.html

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в мире, европа, сша, венгрия, петер сийярто, дональд трамп