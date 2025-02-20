СМИ сообщили о решении суда по зарплатам экс-работников "Гугла"
"Ведомости": суд дал приоритет зарплатным требованиям экс-работников "Гугла"
© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Зарплатные требования бывших работников ООО "Гугл" будут иметь приоритет перед требованиями кредиторов, сообщил партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян газете "Ведомости".
"Суд 19 февраля решил удовлетворить в приоритетном порядке требования бывших сотрудников ООО "Гугл", — говорится в публикации.
Речь идет о предоставлении бывшим сотрудникам компании приоритетного права на получение средств. При этом данные в картотеке арбитражных дел пока не изменились, пишет издаие.
В конце октября прошлого года конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой разрешить удовлетворить требования бывших работников организации в приоритетном порядке по отношению к требованиям текущих кредиторов. Сейчас согласно закону приоритет отдается текущим кредитора. Общая сумма требований по зарплате примерно 200 работников составляет 480 миллионов рублей.
В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал ООО "Гугл" (российская дочерняя компания Google) банкротом. Сейчас, по официальным подсчетам конкурсного управляющего, сумма долга Google перед российскими телеканалами составляет 2,8 дуодециллиона рублей и не перестает расти.
Суд в Москве запретил Google вести разбирательства в США
31 января, 20:52