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СМИ сообщили о решении суда по зарплатам экс-работников "Гугла" - РИА Новости, 20.02.2025
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01:16 20.02.2025 (обновлено: 01:46 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/vedomosti-2000431431.html
СМИ сообщили о решении суда по зарплатам экс-работников "Гугла"
СМИ сообщили о решении суда по зарплатам экс-работников "Гугла" - РИА Новости, 20.02.2025
СМИ сообщили о решении суда по зарплатам экс-работников "Гугла"
Зарплатные требования бывших работников ООО "Гугл" будут иметь приоритет перед требованиями кредиторов, сообщил партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур... РИА Новости, 20.02.2025
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москва
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общество
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Зарплатные требования бывших работников ООО "Гугл" будут иметь приоритет перед требованиями кредиторов, сообщил партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян газете "Ведомости"."Суд 19 февраля решил удовлетворить в приоритетном порядке требования бывших сотрудников ООО "Гугл", — говорится в публикации.Речь идет о предоставлении бывшим сотрудникам компании приоритетного права на получение средств. При этом данные в картотеке арбитражных дел пока не изменились, пишет издаие.В конце октября прошлого года конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой разрешить удовлетворить требования бывших работников организации в приоритетном порядке по отношению к требованиям текущих кредиторов. Сейчас согласно закону приоритет отдается текущим кредитора. Общая сумма требований по зарплате примерно 200 работников составляет 480 миллионов рублей.В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал ООО "Гугл" (российская дочерняя компания Google) банкротом. Сейчас, по официальным подсчетам конкурсного управляющего, сумма долга Google перед российскими телеканалами составляет 2,8 дуодециллиона рублей и не перестает расти.
https://ria.ru/20250217/dolg-1999934212.html
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москва, google, общество
Москва, Google, Общество
СМИ сообщили о решении суда по зарплатам экс-работников "Гугла"

"Ведомости": суд дал приоритет зарплатным требованиям экс-работников "Гугла"

© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Зарплатные требования бывших работников ООО "Гугл" будут иметь приоритет перед требованиями кредиторов, сообщил партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян газете "Ведомости".
"Суд 19 февраля решил удовлетворить в приоритетном порядке требования бывших сотрудников ООО "Гугл", — говорится в публикации.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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Речь идет о предоставлении бывшим сотрудникам компании приоритетного права на получение средств. При этом данные в картотеке арбитражных дел пока не изменились, пишет издаие.
В конце октября прошлого года конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой разрешить удовлетворить требования бывших работников организации в приоритетном порядке по отношению к требованиям текущих кредиторов. Сейчас согласно закону приоритет отдается текущим кредитора. Общая сумма требований по зарплате примерно 200 работников составляет 480 миллионов рублей.
В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал ООО "Гугл" (российская дочерняя компания Google) банкротом. Сейчас, по официальным подсчетам конкурсного управляющего, сумма долга Google перед российскими телеканалами составляет 2,8 дуодециллиона рублей и не перестает расти.
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