https://ria.ru/20250220/vedomosti-2000431431.html

СМИ сообщили о решении суда по зарплатам экс-работников "Гугла"

СМИ сообщили о решении суда по зарплатам экс-работников "Гугла" - РИА Новости, 20.02.2025

СМИ сообщили о решении суда по зарплатам экс-работников "Гугла"

Зарплатные требования бывших работников ООО "Гугл" будут иметь приоритет перед требованиями кредиторов, сообщил партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T01:16:00+03:00

2025-02-20T01:16:00+03:00

2025-02-20T01:46:00+03:00

москва

google

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154787/88/1547878857_0:247:2906:1882_1920x0_80_0_0_61e53ee3ae7df875c3a83bf39d249d4a.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Зарплатные требования бывших работников ООО "Гугл" будут иметь приоритет перед требованиями кредиторов, сообщил партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян газете "Ведомости"."Суд 19 февраля решил удовлетворить в приоритетном порядке требования бывших сотрудников ООО "Гугл", — говорится в публикации.Речь идет о предоставлении бывшим сотрудникам компании приоритетного права на получение средств. При этом данные в картотеке арбитражных дел пока не изменились, пишет издаие.В конце октября прошлого года конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой разрешить удовлетворить требования бывших работников организации в приоритетном порядке по отношению к требованиям текущих кредиторов. Сейчас согласно закону приоритет отдается текущим кредитора. Общая сумма требований по зарплате примерно 200 работников составляет 480 миллионов рублей.В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал ООО "Гугл" (российская дочерняя компания Google) банкротом. Сейчас, по официальным подсчетам конкурсного управляющего, сумма долга Google перед российскими телеканалами составляет 2,8 дуодециллиона рублей и не перестает расти.

https://ria.ru/20250217/dolg-1999934212.html

https://ria.ru/20250131/google-1996719474.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, google, общество