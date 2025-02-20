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Россияне штурмуют обменники из-за падения курса доллара, сообщили СМИ
Россияне штурмуют обменники из-за падения курса доллара, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.02.2025
Россияне штурмуют обменники из-за падения курса доллара, сообщили СМИ
Россияне начали массово скупать доллары в обменных пунктах, сообщает Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:40:00+03:00
2025-02-20T17:40:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россияне начали массово скупать доллары в обменных пунктах, сообщает Telegram-канал SHOT."Сейчас во многих обменниках наблюдаются очереди. Сотрудники утверждают, что ажиотаж наблюдается с самого утра", — говорится в тексте.Отмечается, что такая активность связана с новостями о падении курса. При этом в обменных пунктах доллар стоит дороже, чем по курсу Центробанка.В четверг расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 88 рублей — впервые с начала сентября прошлого года.На прошлой неделе курс резко упал ниже 90 рублей после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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экономика, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп
Экономика, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Россияне штурмуют обменники из-за падения курса доллара, сообщили СМИ
SHOT: россияне начали массово скупать доллары в обменниках