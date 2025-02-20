https://ria.ru/20250220/vagenknekht-2000654391.html

Немецких солдат не должно быть на Украине, заявила Вагенкнехт

Немецких солдат не должно быть на Украине, заявила Вагенкнехт - РИА Новости, 20.02.2025

Немецких солдат не должно быть на Украине, заявила Вагенкнехт

Немецких военнослужащих не должно быть на украинской земле, поскольку это может привести к большой войне с Россией, заявила на предвыборном митинге Сара... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T21:13:00+03:00

2025-02-20T21:13:00+03:00

2025-02-20T21:21:00+03:00

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БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Немецких военнослужащих не должно быть на украинской земле, поскольку это может привести к большой войне с Россией, заявила на предвыборном митинге Сара Вагенкнехт - глава партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ). "Мы, ССВ, четко заявляем - можете в этом положиться на нас - мы не дадим согласие на отправку немецких военнослужащих на Украину, мы не дадим согласие на отправку немецких военнослужащих в другие страны на войну, мы не дадим согласие на крупные программы по вооружению Германии, потому что это путь, ведущий нас к войне, а не к миру", - сказала Вагенкнехт.

https://ria.ru/20250220/podderzhka-2000568507.html

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в мире, украина, германия, россия, сара вагенкнехт, бундесвер германии