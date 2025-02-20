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Немецких солдат не должно быть на Украине, заявила Вагенкнехт
Немецких солдат не должно быть на Украине, заявила Вагенкнехт - РИА Новости, 20.02.2025
Немецких солдат не должно быть на Украине, заявила Вагенкнехт
Немецких военнослужащих не должно быть на украинской земле, поскольку это может привести к большой войне с Россией, заявила на предвыборном митинге Сара... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T21:13:00+03:00
2025-02-20T21:13:00+03:00
2025-02-20T21:21:00+03:00
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БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Немецких военнослужащих не должно быть на украинской земле, поскольку это может привести к большой войне с Россией, заявила на предвыборном митинге Сара Вагенкнехт - глава партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ). "Мы, ССВ, четко заявляем - можете в этом положиться на нас - мы не дадим согласие на отправку немецких военнослужащих на Украину, мы не дадим согласие на отправку немецких военнослужащих в другие страны на войну, мы не дадим согласие на крупные программы по вооружению Германии, потому что это путь, ведущий нас к войне, а не к миру", - сказала Вагенкнехт.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Сара Вагенкнехт, Бундесвер Германии
Немецких солдат не должно быть на Украине, заявила Вагенкнехт
Вагенкнехт: немецких солдат не должно быть на Украине, иначе будет война с РФ