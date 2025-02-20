https://ria.ru/20250220/uzbekistan-2000470101.html

Опрос: треть трудовых мигрантов из Узбекистана легализовали статус в России

Опрос: треть трудовых мигрантов из Узбекистана легализовали статус в России - РИА Новости, 20.02.2025

Опрос: треть трудовых мигрантов из Узбекистана легализовали статус в России

Свой статус в России уже смогли легализовать 35% граждан Узбекистана, принявших участие в опросе агентства миграции при кабмине республики, следует из данных,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T09:26:00+03:00

2025-02-20T09:26:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 20 фев – РИА Новости. Свой статус в России уже смогли легализовать 35% граждан Узбекистана, принявших участие в опросе агентства миграции при кабмине республики, следует из данных, обнародованных в Telegram-канале ведомства. Президент России Владимир Путин 30 декабря 2024 года подписал указ, в соответствии с которым иностранные граждане, находящиеся в РФ нелегально, обязаны до 30 апреля 2025 года урегулировать свой правовой статус или покинуть территорию страны самостоятельно. "Ответ: "Да, я оформил все документы" – 35%", - говорится в анонимном опросе на вопрос "Если вы находитесь в РФ, легализовали ли вы свой статус?". За сутки в опросе приняло участие более 5 тысяч человек. По данным опроса, 18% сообщили, что не знают, как это сделать, 16% - получили запрет на работу в РФ, 13 % - считают, что у них еще есть время до 30 апреля, 12% - приступили к процедуре легализации свой статус. При этом 26% респондентов заявили, что не собираются урегулировать свой правовой статус и намерены вернуться в Узбекистан. В январе в агентстве миграции Узбекистана сообщили РИА Новости, что трудоустройство граждан республики в России в рамках организованного и адресного наборов в 2024 году выросло в 4,2 раза по сравнению с 2023 годом и составило 123,7 тысячи человек - 76,5% от общего набора в 2024 году. При этом общее число трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ в 2024 году с учетом самостоятельного трудоустройства снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом, до порядка 700 тысяч человек.

https://ria.ru/20250205/migratsiya-1997403477.html

https://ria.ru/20241202/uzbekistan-1986796397.html

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