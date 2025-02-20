https://ria.ru/20250220/usaid-2000573188.html

Подрядчики USAID обвинили администрацию Трампа в нарушении решения суда

Подрядчики USAID обвинили администрацию Трампа в нарушении решения суда - РИА Новости, 20.02.2025

Подрядчики USAID обвинили администрацию Трампа в нарушении решения суда

Коалиция подрядчиков и некоммерческих организаций, финансируемых Агентством США по международному развитию (USAID), потребовала от федерального судьи признать... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:40:00+03:00

2025-02-20T15:40:00+03:00

2025-02-20T15:40:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Коалиция подрядчиков и некоммерческих организаций, финансируемых Агентством США по международному развитию (USAID), потребовала от федерального судьи признать администрацию президента США Дональда Трампа виновной в гражданском неуважении к суду за отказ разморозить выплаты по иностранным грантам, несмотря на соответствующее судебное постановление, сообщает издание Hill.По данным Hill, на прошлой неделе окружной судья США Амир Али запретил администрации аннулировать иностранные гранты и контракты, заключенные до возвращения Трампа в Белый дом. Однако во вторник правительство заявило в суде, что продолжение заморозки не нарушает постановление, ссылаясь на пункт, разрешающий "исполнение условий контрактов и грантов". "Коалиция подрядчиков и некоммерческих организаций USAID потребовала от федерального судьи признать администрацию Трампа виновной в гражданском неуважении к суду. Запрос был подан после того, как администрация заявила в судебных документах, что не выплачивает средства по тысячам иностранных грантов и контрактов, несмотря на постановление судьи о снятии масштабной заморозки", - передает издание. Адвокаты подрядчиков назвали эту позицию "поразительной", заявив, что правительство фактически игнорирует "однозначный" судебный запрет. Они также привели в качестве доказательства пост Трампа в соцсетях от 15 февраля, где он написал, что "тот, кто спасает свою страну, не нарушает закон". Юристы расценили это как намерение не соблюдать постановление суда. Истцы потребовали, чтобы суд обязал администрацию исполнить решение суда и разморозить выплаты по иностранной помощи. Финансирование USAID заморожено. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный Трампом, исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или даже увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.

https://ria.ru/20250129/tramp-1996028104.html

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в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша