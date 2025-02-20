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В чеховской школе-интернате провели урок по управлению квадрокоптером - РИА Новости, 20.02.2025
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05:27 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/urok-2000447877.html
В чеховской школе-интернате провели урок по управлению квадрокоптером
В чеховской школе-интернате провели урок по управлению квадрокоптером - РИА Новости, 20.02.2025
В чеховской школе-интернате провели урок по управлению квадрокоптером
Воспитанникам чеховской школы-интерната провели урок по управлению квадрокоптером и другой криминалистической техникой, рассказали РИА Новости в военном... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T05:27:00+03:00
2025-02-20T05:27:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Воспитанникам чеховской школы-интерната провели урок по управлению квадрокоптером и другой криминалистической техникой, рассказали РИА Новости в военном следственном отделе СК РФ по Чеховскому гарнизону. В среду военные следователи провели несколько занятий для воспитанников чеховской школы-интерната. Детям рассказали про содержимое "криминалистического рюкзака", когда и что следователи и криминалисты используют в своей работе, а также показали, как пользоваться квадракоптером и металлодетектором. Кроме того, ребята узнали о возможностях криминалистической передвижной лаборатории. После теоретической части урока воспитанники смогли самостоятельно поуправлять квадрокоптером и воспользоваться металлодетектором. "Администрации передали товары, в которых нуждался интернат, а детям в завершение занятий вручили сладкие подарки", - рассказали в военном следственном отделе СК РФ по Чеховскому гарнизону. Кроме того, учителя и старшие ученики школы-интерната представили военным следователям выставку, организованную в стенах учебного заведения. В преддверии Дня защитника Отечества воспитанники посвятили выставку российским военным, которые сейчас участвуют в специальной военной операции, а также героям Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20240913/khimki-1972469693.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В чеховской школе-интернате провели урок по управлению квадрокоптером

Военные следователи научили воспитанников школы-интерната управлять дроном

© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службыКвадрокоптер
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Пресс-служба Федеральной таможенной службы
Квадрокоптер. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Воспитанникам чеховской школы-интерната провели урок по управлению квадрокоптером и другой криминалистической техникой, рассказали РИА Новости в военном следственном отделе СК РФ по Чеховскому гарнизону.
В среду военные следователи провели несколько занятий для воспитанников чеховской школы-интерната. Детям рассказали про содержимое "криминалистического рюкзака", когда и что следователи и криминалисты используют в своей работе, а также показали, как пользоваться квадракоптером и металлодетектором. Кроме того, ребята узнали о возможностях криминалистической передвижной лаборатории.
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После теоретической части урока воспитанники смогли самостоятельно поуправлять квадрокоптером и воспользоваться металлодетектором.
"Администрации передали товары, в которых нуждался интернат, а детям в завершение занятий вручили сладкие подарки", - рассказали в военном следственном отделе СК РФ по Чеховскому гарнизону.
Кроме того, учителя и старшие ученики школы-интерната представили военным следователям выставку, организованную в стенах учебного заведения. В преддверии Дня защитника Отечества воспитанники посвятили выставку российским военным, которые сейчас участвуют в специальной военной операции, а также героям Великой Отечественной войны.
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