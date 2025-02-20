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Уолтц счел прекращение боев на Украине приоритетнее снятия санкций - РИА Новости, 20.02.2025
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22:24 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/uoltts-2000660858.html
Уолтц счел прекращение боев на Украине приоритетнее снятия санкций
Уолтц счел прекращение боев на Украине приоритетнее снятия санкций - РИА Новости, 20.02.2025
Уолтц счел прекращение боев на Украине приоритетнее снятия санкций
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, комментируя возможность отмены антироссийских санкций, заявил, что Вашингтон рассматривает... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T22:24:00+03:00
2025-02-20T22:24:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
россия
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, комментируя возможность отмены антироссийских санкций, заявил, что Вашингтон рассматривает широкий круг вопросов в переговорах с Москвой, однако приоритетом остается прекращение конфликта на Украине. "Наши переговоры с российской стороной действительно охватывают более широкий спектр тем, но, как ясно дал понять президент (США Дональд Трамп - ред.), первым шагом должно стать прекращение боевых действий", - заявил Уолц, выступая на брифинге в Белом доме. При этом он намекнул, что дальнейшие решения, касающиеся двусторонних отношений, в том числе санкционной политики, будут зависеть от прогресса в урегулировании конфликта.
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в мире, украина, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия
В мире, Украина, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Россия
Уолтц счел прекращение боев на Украине приоритетнее снятия санкций

Уолтц: РФ и США могут обсуждать снятие санкций, но прекращение боев в приоритете

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайк Уолц
Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Майк Уолц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, комментируя возможность отмены антироссийских санкций, заявил, что Вашингтон рассматривает широкий круг вопросов в переговорах с Москвой, однако приоритетом остается прекращение конфликта на Украине.
"Наши переговоры с российской стороной действительно охватывают более широкий спектр тем, но, как ясно дал понять президент (США Дональд Трамп - ред.), первым шагом должно стать прекращение боевых действий", - заявил Уолц, выступая на брифинге в Белом доме.
При этом он намекнул, что дальнейшие решения, касающиеся двусторонних отношений, в том числе санкционной политики, будут зависеть от прогресса в урегулировании конфликта.
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