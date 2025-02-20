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На Западе всплыли неожиданные данные о поддержке Зеленского - РИА Новости, 20.02.2025
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16:47 20.02.2025 (обновлено: 18:59 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/ukraine-2000598964.html
На Западе всплыли неожиданные данные о поддержке Зеленского
На Западе всплыли неожиданные данные о поддержке Зеленского - РИА Новости, 20.02.2025
На Западе всплыли неожиданные данные о поддержке Зеленского
Киевский международный институт социологии (КМИС), проводящий опросы о поддержке Владимира Зеленского, принадлежит его единомышленнику, заявил ирландский... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:47:00+03:00
2025-02-20T18:59:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
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сша
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Киевский международный институт социологии (КМИС), проводящий опросы о поддержке Владимира Зеленского, принадлежит его единомышленнику, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Частная социологическая компания "Киевский институт социологии", которую западные СМИ называют источником "57 процентов" популярности Зеленского, принадлежит и управляется союзником Зеленского и государственным служащим (Киевского национального университета) Владимиром Паниотто", — написал он.Журналист добавил, что институт также косвенно финансируется Агентством США по международному развитию (USAID), NED и Фондом Сороса.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".В среду президент США в соцсети TRUTH Social назвал Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в том, что тот хочет продолжать конфликт с Россией ради выгоды. Также американский лидер напомнил, что Зеленский уговорил Соединенные Штаты потратить 350 миллиардов долларов, чтобы участвовать в войне, которую он не смог бы выиграть, и что предыдущий президент Джо Байден даже не пытался добиться мира на Украине.
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html
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в мире, украина, владимир зеленский, чей боуз, агентство по международному развитию сша, сша, россия, джо байден
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Агентство по международному развитию США, США, Россия, Джо Байден
На Западе всплыли неожиданные данные о поддержке Зеленского

Боуз: проводящий опросы о поддержке Зеленского институт принадлежит его союзнику

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Киевский международный институт социологии (КМИС), проводящий опросы о поддержке Владимира Зеленского, принадлежит его единомышленнику, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Частная социологическая компания "Киевский институт социологии", которую западные СМИ называют источником "57 процентов" популярности Зеленского, принадлежит и управляется союзником Зеленского и государственным служащим (Киевского национального университета) Владимиром Паниотто", — написал он.
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Журналист добавил, что институт также косвенно финансируется Агентством США по международному развитию (USAID), NED и Фондом Сороса.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
В среду президент США в соцсети TRUTH Social назвал Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в том, что тот хочет продолжать конфликт с Россией ради выгоды. Также американский лидер напомнил, что Зеленский уговорил Соединенные Штаты потратить 350 миллиардов долларов, чтобы участвовать в войне, которую он не смог бы выиграть, и что предыдущий президент Джо Байден даже не пытался добиться мира на Украине.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЧей БоузАгентство по международному развитию СШАСШАРоссияДжо Байден
 
 
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