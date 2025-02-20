https://ria.ru/20250220/ukraine-2000598964.html

На Западе всплыли неожиданные данные о поддержке Зеленского

На Западе всплыли неожиданные данные о поддержке Зеленского - РИА Новости, 20.02.2025

На Западе всплыли неожиданные данные о поддержке Зеленского

Киевский международный институт социологии (КМИС), проводящий опросы о поддержке Владимира Зеленского, принадлежит его единомышленнику, заявил ирландский... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T16:47:00+03:00

2025-02-20T16:47:00+03:00

2025-02-20T18:59:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Киевский международный институт социологии (КМИС), проводящий опросы о поддержке Владимира Зеленского, принадлежит его единомышленнику, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Частная социологическая компания "Киевский институт социологии", которую западные СМИ называют источником "57 процентов" популярности Зеленского, принадлежит и управляется союзником Зеленского и государственным служащим (Киевского национального университета) Владимиром Паниотто", — написал он.Журналист добавил, что институт также косвенно финансируется Агентством США по международному развитию (USAID), NED и Фондом Сороса.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".В среду президент США в соцсети TRUTH Social назвал Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в том, что тот хочет продолжать конфликт с Россией ради выгоды. Также американский лидер напомнил, что Зеленский уговорил Соединенные Штаты потратить 350 миллиардов долларов, чтобы участвовать в войне, которую он не смог бы выиграть, и что предыдущий президент Джо Байден даже не пытался добиться мира на Украине.

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html

https://ria.ru/20250220/trump-2000560420.html

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