https://ria.ru/20250220/ukraina-2000668586.html

США приостановили поставки оружия Украине, заявили в Раде

США приостановили поставки оружия Украине, заявили в Раде - РИА Новости, 20.02.2025

США приостановили поставки оружия Украине, заявили в Раде

США прекратили продажу вооружения на Украину, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T23:38:00+03:00

2025-02-20T23:38:00+03:00

2025-02-20T23:38:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. США прекратили продажу вооружения на Украину, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Соответствующее заявление Костенко сделал в ходе обсуждения возможных альтернатив поставкам вооружения из США. По его словам, Украина уже получала от США отказы в оказании помощи и будущее этого канала снабжения под вопросом. Один из возможных, на его взгляд, вариантов - покупка оружия в штатах на выделенные Евросоюзом средства, однако уже сейчас эта схема не работает, несмотря на готовность Киева внести оплату за согласованные партии вооружения. "Одно дело: (в Европе - ред.) нам помогают средствами, а мы закупаем вооружение, которое, по моей информации, то, которое шло на продажу - оно остановилось. Те фирмы, которые готовы были уже завтра это сюда передать, сейчас ждут, потому что нет решения. И все ждут, чтобы это решение было, чтобы хотя бы за деньги это вооружение будет сюда поступать", - заявил Костенко в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды. Ранее администрация президента США Дональда Трампа уже поднимала вопрос о необходимости пересмотра условий западной поддержки Киева, указывая на несоразмерный вклад США по сравнению с европейскими союзниками. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250220/vens-2000598851.html

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сша, дональд трамп, украина, россия, нато, верховная рада украины, в мире