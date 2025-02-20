https://ria.ru/20250220/ukraina-2000666228.html

В Раде назвали публичный конфликт Зеленского и Трампа катастрофой

В Раде назвали публичный конфликт Зеленского и Трампа катастрофой - РИА Новости, 20.02.2025

В Раде назвали публичный конфликт Зеленского и Трампа катастрофой

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* назвал катастрофой публичный конфликт Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T23:04:00+03:00

2025-02-20T23:04:00+03:00

2025-02-20T23:04:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* назвал катастрофой публичный конфликт Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. "То, что происходит, - это катастрофа... Реагировать на слова Трампа было очень большой ошибкой со стороны Зеленского... (Говорить -ред.), что Трамп находится "в пузыре дезинформации", после этого было ясно, что Трамп отреагирует. Мы знаем, что такие вещи, когда его публично критикуют, это хуже всего", - заявил Гончаренко журналистам Hill. В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Трамп также выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов. Зеленский, комментируя слова Трампа, заявил, что президент США живет в "пузыре дезинформации". По словам Зеленского, его рейтинг составляет 57%, а граждан Украины больше беспокоит судьба военнопленных, чем выборы в стране. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.* Физическое лицо, внесенное Росинформмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250220/tramp-2000658406.html

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в мире, украина, верховная рада украины, сша, алексей гончаренко