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В Раде назвали публичный конфликт Зеленского и Трампа катастрофой - РИА Новости, 20.02.2025
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23:04 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000666228.html
В Раде назвали публичный конфликт Зеленского и Трампа катастрофой
В Раде назвали публичный конфликт Зеленского и Трампа катастрофой - РИА Новости, 20.02.2025
В Раде назвали публичный конфликт Зеленского и Трампа катастрофой
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* назвал катастрофой публичный конфликт Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T23:04:00+03:00
2025-02-20T23:04:00+03:00
в мире
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верховная рада украины
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* назвал катастрофой публичный конфликт Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. "То, что происходит, - это катастрофа... Реагировать на слова Трампа было очень большой ошибкой со стороны Зеленского... (Говорить -ред.), что Трамп находится "в пузыре дезинформации", после этого было ясно, что Трамп отреагирует. Мы знаем, что такие вещи, когда его публично критикуют, это хуже всего", - заявил Гончаренко журналистам Hill. В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Трамп также выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов. Зеленский, комментируя слова Трампа, заявил, что президент США живет в "пузыре дезинформации". По словам Зеленского, его рейтинг составляет 57%, а граждан Украины больше беспокоит судьба военнопленных, чем выборы в стране. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.* Физическое лицо, внесенное Росинформмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250220/tramp-2000658406.html
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в мире, украина, верховная рада украины, сша, алексей гончаренко
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, США, Алексей Гончаренко
В Раде назвали публичный конфликт Зеленского и Трампа катастрофой

Депутат Гончаренко назвал публичный конфликт Зеленского и Трампа катастрофой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* назвал катастрофой публичный конфликт Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
"То, что происходит, - это катастрофа... Реагировать на слова Трампа было очень большой ошибкой со стороны Зеленского... (Говорить -ред.), что Трамп находится "в пузыре дезинформации", после этого было ясно, что Трамп отреагирует. Мы знаем, что такие вещи, когда его публично критикуют, это хуже всего", - заявил Гончаренко журналистам Hill.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Трамп очень разочарован Зеленским, заявил Уолтц
Вчера, 21:51
В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Трамп также выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
Зеленский, комментируя слова Трампа, заявил, что президент США живет в "пузыре дезинформации". По словам Зеленского, его рейтинг составляет 57%, а граждан Украины больше беспокоит судьба военнопленных, чем выборы в стране.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
* Физическое лицо, внесенное Росинформмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Оскорбления Киевом Трампа неприемлимы, заявил Уолтц
Вчера, 21:47
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныСШААлексей Гончаренко
 
 
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