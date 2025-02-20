https://ria.ru/20250220/ukraina-2000658659.html
Белый дом отверг претензии, что США не консультируются с Европой по Украине
Белый дом отверг претензии, что США не консультируются с Европой по Украине - РИА Новости, 20.02.2025
Белый дом отверг претензии, что США не консультируются с Европой по Украине
Белый дом отвергает претензии о том, что США якобы не консультируются с Европой по Украине, заявил советник президента Соединенных Штатов Майк Уолц. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T21:55:00+03:00
2025-02-20T21:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Белый дом отвергает претензии о том, что США якобы не консультируются с Европой по Украине, заявил советник президента Соединенных Штатов Майк Уолц. "Я хотел бы отвергнуть это замечание о том, что с нашими европейскими союзниками не ведется консультаций", - сказал Уолц на брифинге в Белом доме. По его словам, после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным глава США Дональд Трамп созванивался с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Уолц также заявил, что конфликт на Украине не должен был начинаться, а Трамп бы не допустил его. Помощник президента США подчеркнул, что американский лидер сможет "идти в ногу" с лидерами РФ, КНР и КНДР. "Американцы не должны сомневаться в том, что он сможет работать с Путиным и над вопросом достижения мира", - сказал Уолц.
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Белый дом отверг претензии, что США не консультируются с Европой по Украине
Уолтц отверг претензии о том, что США не консультируются с ЕС по Украине