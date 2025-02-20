https://ria.ru/20250220/ukraina-2000626830.html

В Киеве испугались, что Маск отключит Starlink

В Киеве испугались, что Маск отключит Starlink - РИА Новости, 20.02.2025

В Киеве испугались, что Маск отключит Starlink

Систему спутникового доступа в интернет Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ, считает глава центра поддержки... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T18:33:00+03:00

2025-02-20T18:33:00+03:00

2025-02-20T18:33:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Систему спутникового доступа в интернет Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ, считает глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская. "Старлинк могут выключить в любой момент... Просто "технический сбой" на несколько дней или недель. Если не иметь плана Б, начнется хаос, мы потеряем очень много людей. Полной альтернативы "Старлинку" нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Берлинской. Берлинская призвала связистов ВСУ готовить "комбинированные" варианты альтернативной связи уже сейчас. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В октябре 2024 года американский предприниматель Илон Маск заявил, что ВСУ используют систему спутниковой связи Starlink компании SpaceX на передовой, так как другие средства связи "были уничтожены". Ранее Маск заявлял, что его компания SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с попытками России заглушить спутниковую связь Starlink на Украине, и признал, что это серьезная проблема. По его утверждению, России удается подавить любые системы связи, за исключением Starlink. Украинские военные широко используют доступ в интернет через терминалы Маска в боевых действиях против России.

https://ria.ru/20250220/mask-2000542880.html

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в мире, вооруженные силы украины, илон маск, украина, технологии, starlink, сша