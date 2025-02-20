https://ria.ru/20250220/ukraina-2000624333.html

Британский политик выступил в защиту Трампа после его слов о Зеленском

Британский политик выступил в защиту Трампа после его слов о Зеленском - РИА Новости, 20.02.2025

Британский политик выступил в защиту Трампа после его слов о Зеленском

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж выступил в защиту президента США Дональда Трампа после его заявлений о Владимире Зеленском и... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T18:17:00+03:00

2025-02-20T18:17:00+03:00

2025-02-20T18:17:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж выступил в защиту президента США Дональда Трампа после его заявлений о Владимире Зеленском и призвал установить временные рамки проведения выборов на Украине. Трамп в среду разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. "Следует всегда воспринимать всё, что говорит Дональд Трамп, всерьёз. (Однако - ред.) не всегда следует воспринимать то, что говорит Дональд Трамп, совершенно буквально. И я думаю, что это очень хорошо применимо к этому случаю… Давайте проясним – Зеленский не диктатор, однако будет правильным и надлежащим, чтобы украинцы имели временные рамки для выборов", - сказал Фараж в эфире телеканала GB News. Он напомнил, что сам недавно назвал британского премьера Кира Стармера диктатором из-за отмены местных выборов для пяти миллионов человек в мае 2025 года из-за структурной реорганизации нескольких местных советов. Лидер Reform UK также опроверг заявления Стармера и других политиков о том, что Великобритания не проводила выборы в военное время в 1939-1945 годах. Фараж напомнил, что голосование состоялось летом 1945 года, когда Вторая мировая война всё ещё продолжалась. "Я не предлагаю, чтобы выборы на Украине прошли завтра, однако, как только мы увидим очертания мирной сделки, то, конечно, выборы должны пройти", - добавил политик. Найджел Фараж является близким сторонником Трампа. Он заявлял, что у них всегда были хорошие отношения и они иногда разговаривают по телефону. В июле 2024 года Фараж посетил съезд Республиканской партии в США, чтобы поддержать Трампа после покушения.

https://ria.ru/20241212/zelenskiy-1988902725.html

https://ria.ru/20250220/vybory-2000564666.html

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000424306.html

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в мире, украина, сша, великобритания, дональд трамп, владимир зеленский, кир стармер