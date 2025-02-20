Британский политик выступил в защиту Трампа после его слов о Зеленском
Лидер Reform UK Фараж призвал установить временные рамки для выборов на Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж выступил в защиту президента США Дональда Трампа после его заявлений о Владимире Зеленском и призвал установить временные рамки проведения выборов на Украине.
Трамп в среду разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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"Следует всегда воспринимать всё, что говорит Дональд Трамп, всерьёз. (Однако - ред.) не всегда следует воспринимать то, что говорит Дональд Трамп, совершенно буквально. И я думаю, что это очень хорошо применимо к этому случаю… Давайте проясним – Зеленский не диктатор, однако будет правильным и надлежащим, чтобы украинцы имели временные рамки для выборов", - сказал Фараж в эфире телеканала GB News.
Он напомнил, что сам недавно назвал британского премьера Кира Стармера диктатором из-за отмены местных выборов для пяти миллионов человек в мае 2025 года из-за структурной реорганизации нескольких местных советов.
Лидер Reform UK также опроверг заявления Стармера и других политиков о том, что Великобритания не проводила выборы в военное время в 1939-1945 годах. Фараж напомнил, что голосование состоялось летом 1945 года, когда Вторая мировая война всё ещё продолжалась.
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"Я не предлагаю, чтобы выборы на Украине прошли завтра, однако, как только мы увидим очертания мирной сделки, то, конечно, выборы должны пройти", - добавил политик.
Найджел Фараж является близким сторонником Трампа. Он заявлял, что у них всегда были хорошие отношения и они иногда разговаривают по телефону. В июле 2024 года Фараж посетил съезд Республиканской партии в США, чтобы поддержать Трампа после покушения.