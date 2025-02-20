https://ria.ru/20250220/ukraina-2000619357.html

В Киеве отменили пресс-конференцию по итогам встречи Зеленского и Келлога

В Киеве отменили пресс-конференцию по итогам встречи Зеленского и Келлога - РИА Новости, 20.02.2025

В Киеве отменили пресс-конференцию по итогам встречи Зеленского и Келлога

Пресс-конференцию по итогам прошедшей в Киеве встречи Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:55:00+03:00

2025-02-20T17:55:00+03:00

2025-02-20T18:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

в мире

кит келлог

владимир зеленский

украина

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дональд трамп

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-конференцию по итогам прошедшей в Киеве встречи Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога отменили по просьбе американской стороны, сообщило украинское агентство УНИАН."Зеленский встретился с Келлогом в Киеве. После встречи должна была состояться пресс-конференция, но по желанию американской стороны ее отменили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН.Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.Трамп в среду разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html

киев

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, в мире, кит келлог, владимир зеленский, украина, сша, дональд трамп