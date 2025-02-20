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В Киеве отменили пресс-конференцию по итогам встречи Зеленского и Келлога - РИА Новости, 20.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 20.02.2025 (обновлено: 18:57 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000619357.html
В Киеве отменили пресс-конференцию по итогам встречи Зеленского и Келлога
В Киеве отменили пресс-конференцию по итогам встречи Зеленского и Келлога - РИА Новости, 20.02.2025
В Киеве отменили пресс-конференцию по итогам встречи Зеленского и Келлога
Пресс-конференцию по итогам прошедшей в Киеве встречи Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:55:00+03:00
2025-02-20T18:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
в мире
кит келлог
владимир зеленский
украина
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-конференцию по итогам прошедшей в Киеве встречи Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога отменили по просьбе американской стороны, сообщило украинское агентство УНИАН."Зеленский встретился с Келлогом в Киеве. После встречи должна была состояться пресс-конференция, но по желанию американской стороны ее отменили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН.Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.Трамп в среду разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html
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киев, в мире, кит келлог, владимир зеленский, украина, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Кит Келлог, Владимир Зеленский, Украина, США, Дональд Трамп
В Киеве отменили пресс-конференцию по итогам встречи Зеленского и Келлога

Пресс-конференцию по итогам встречи Зеленского и Келлога отменили по просьбе США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский и Кит Келлог во время встречи в Киеве. 20 февраля 2025
Владимир Зеленский и Кит Келлог во время встречи в Киеве. 20 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский и Кит Келлог во время встречи в Киеве. 20 февраля 2025
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-конференцию по итогам прошедшей в Киеве встречи Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога отменили по просьбе американской стороны, сообщило украинское агентство УНИАН.
«
"Зеленский встретился с Келлогом в Киеве. После встречи должна была состояться пресс-конференция, но по желанию американской стороны ее отменили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.
Трамп в среду разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Зеленский уходит в историю. Вопрос лишь в том, успеет ли он сбежать
Вчера, 13:44
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреКит КеллогВладимир ЗеленскийУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
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