https://ria.ru/20250220/ukraina-2000618494.html

"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении объектов в нескольких областях

"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении объектов в нескольких областях - РИА Новости, 20.02.2025

"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении объектов в нескольких областях

Группа "Нафтогаз Украины" сообщила на сайте о повреждении своих объектов в нескольких областях Украины после обстрелов. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:52:00+03:00

2025-02-20T17:52:00+03:00

2025-02-20T17:52:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Группа "Нафтогаз Украины" сообщила на сайте о повреждении своих объектов в нескольких областях Украины после обстрелов. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Харькове и Киеве минувшей ночью. "Этой ночью пострадали предприятия группы "Нафтогаз" в нескольких областях Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. О каких именно объектах идет речь, не уточняется, отмечается лишь, что Украина продолжает импортировать газ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что после взрывов повреждены производственные мощности газовой инфраструктуры.

https://ria.ru/20250209/ukraina-1998210005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, одесса, харьков, герман галущенко, нафтогаз украины