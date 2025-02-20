Рейтинг@Mail.ru
"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении объектов в нескольких областях - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:52 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000618494.html
"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении объектов в нескольких областях
"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении объектов в нескольких областях - РИА Новости, 20.02.2025
"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении объектов в нескольких областях
Группа "Нафтогаз Украины" сообщила на сайте о повреждении своих объектов в нескольких областях Украины после обстрелов. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:52:00+03:00
2025-02-20T17:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
харьков
герман галущенко
нафтогаз украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154967/02/1549670277_0:187:2979:1863_1920x0_80_0_0_cbcc678259bcdfba0f60fa0be1f879f5.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Группа "Нафтогаз Украины" сообщила на сайте о повреждении своих объектов в нескольких областях Украины после обстрелов. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Харькове и Киеве минувшей ночью. "Этой ночью пострадали предприятия группы "Нафтогаз" в нескольких областях Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. О каких именно объектах идет речь, не уточняется, отмечается лишь, что Украина продолжает импортировать газ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что после взрывов повреждены производственные мощности газовой инфраструктуры.
https://ria.ru/20250209/ukraina-1998210005.html
украина
одесса
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154967/02/1549670277_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_01c91e86f0bdc8086bb76e08251d704d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, харьков, герман галущенко, нафтогаз украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Харьков, Герман Галущенко, Нафтогаз Украины
"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении объектов в нескольких областях

"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении взрывами объектов в нескольких областях

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
Здание нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Группа "Нафтогаз Украины" сообщила на сайте о повреждении своих объектов в нескольких областях Украины после обстрелов.
Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Харькове и Киеве минувшей ночью.
«
"Этой ночью пострадали предприятия группы "Нафтогаз" в нескольких областях Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
О каких именно объектах идет речь, не уточняется, отмечается лишь, что Украина продолжает импортировать газ.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что после взрывов повреждены производственные мощности газовой инфраструктуры.
Комплекс подготовки газа - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
"Не хватает давления": на Украине пожаловались на критический удар России
9 февраля, 01:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаХарьковГерман ГалущенкоНафтогаз Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала