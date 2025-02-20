https://ria.ru/20250220/ukraina-2000618494.html
"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении объектов в нескольких областях
"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении объектов в нескольких областях - РИА Новости, 20.02.2025
"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении объектов в нескольких областях
Группа "Нафтогаз Украины" сообщила на сайте о повреждении своих объектов в нескольких областях Украины после обстрелов. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:52:00+03:00
2025-02-20T17:52:00+03:00
2025-02-20T17:52:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Группа "Нафтогаз Украины" сообщила на сайте о повреждении своих объектов в нескольких областях Украины после обстрелов. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Харькове и Киеве минувшей ночью. "Этой ночью пострадали предприятия группы "Нафтогаз" в нескольких областях Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. О каких именно объектах идет речь, не уточняется, отмечается лишь, что Украина продолжает импортировать газ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что после взрывов повреждены производственные мощности газовой инфраструктуры.
https://ria.ru/20250209/ukraina-1998210005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении объектов в нескольких областях
"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении взрывами объектов в нескольких областях