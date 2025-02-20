https://ria.ru/20250220/ukraina-2000616318.html

На Украине вынесли заочный приговор российскому актеру Певцову

На Украине вынесли заочный приговор российскому актеру Певцову - РИА Новости, 20.02.2025

На Украине вынесли заочный приговор российскому актеру Певцову

На Украине российского актера Дмитрия Певцова заочно приговорили к 10 годам тюрьмы, сообщила в четверг СБУ в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:45:00+03:00

2025-02-20T17:45:00+03:00

2025-02-20T17:45:00+03:00

культура

украина

россия

дмитрий певцов

служба безопасности украины

новости культуры

театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/13/1555791341_0:309:2622:1784_1920x0_80_0_0_a529b0f49e69e6e94fa7e17ccb089cc6.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. На Украине российского актера Дмитрия Певцова заочно приговорили к 10 годам тюрьмы, сообщила в четверг СБУ в Telegram-канале. "Заочный срок заключения получил российский актер Дмитрий Певцов... Злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении Службы безопасности Украины. Какое имущество Певцова намерены конфисковать украинские правоохранители, в публикации не уточняется. В ведомстве утверждают, что Певцов неоднократно распространял "антиукраинские нарративы" и призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины. В публикации СБУ заявляется о вынесении приговора по трем статьям: "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Пропаганда войны". Заочные обвинения в адрес Певцова СБУ выдвинула еще в феврале 2024 года. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20241120/mashkov-1984886891.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, дмитрий певцов, служба безопасности украины, новости культуры, театр