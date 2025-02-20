На Украине вынесли заочный приговор российскому актеру Певцову
СБУ: российского актера Дмитрия Певцова на Украине приговорили к 10 годам тюрьмы
Актёр Дмитрий Певцов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. На Украине российского актера Дмитрия Певцова заочно приговорили к 10 годам тюрьмы, сообщила в четверг СБУ в Telegram-канале.
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"Заочный срок заключения получил российский актер Дмитрий Певцов... Злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении Службы безопасности Украины.
Какое имущество Певцова намерены конфисковать украинские правоохранители, в публикации не уточняется. В ведомстве утверждают, что Певцов неоднократно распространял "антиукраинские нарративы" и призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины. В публикации СБУ заявляется о вынесении приговора по трем статьям: "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Пропаганда войны".
Заочные обвинения в адрес Певцова СБУ выдвинула еще в феврале 2024 года.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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