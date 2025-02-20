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Опрос: большинство британцев не хотят увеличивать помощь Украине - РИА Новости, 20.02.2025
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15:31 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000571033.html
Опрос: большинство британцев не хотят увеличивать помощь Украине
Опрос: большинство британцев не хотят увеличивать помощь Украине - РИА Новости, 20.02.2025
Опрос: большинство британцев не хотят увеличивать помощь Украине
Большинство жителей Великобритании (60%) не хотят, чтобы власти увеличивали поддержку, предоставляемую Украине, следует из результатов исследования,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:31:00+03:00
2025-02-20T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Большинство жителей Великобритании (60%) не хотят, чтобы власти увеличивали поддержку, предоставляемую Украине, следует из результатов исследования, проведенного компанией YouGov. По данным опроса, только 24% британцев поддержали идею увеличения помощи Киеву. Большинство (41%) предпочитают сохранение текущего уровня поддержки, в то время как почти каждый пятый респондент (19%) высказался за его сокращение. Ещё 16% не смогли дать ответ. Исследование проводилось 18-19 февраля среди 2048 взрослых британцев. Данные о статистической погрешности не приводятся. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250219/frg-2000377043.html
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в мире, украина, россия, великобритания, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Сергей Лавров, НАТО
Опрос: большинство британцев не хотят увеличивать помощь Украине

Больше половины британцев не хотят, чтобы власти увеличивали помощь Украине

© AP Photo / Manish SwarupПрохожие возле Тауэрского моста
Прохожие возле Тауэрского моста - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Прохожие возле Тауэрского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Большинство жителей Великобритании (60%) не хотят, чтобы власти увеличивали поддержку, предоставляемую Украине, следует из результатов исследования, проведенного компанией YouGov.
По данным опроса, только 24% британцев поддержали идею увеличения помощи Киеву. Большинство (41%) предпочитают сохранение текущего уровня поддержки, в то время как почти каждый пятый респондент (19%) высказался за его сокращение. Ещё 16% не смогли дать ответ.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Глава МИД Германии рассказала о новом пакете помощи Украине от ЕС
19 февраля, 18:32
Исследование проводилось 18-19 февраля среди 2048 взрослых британцев. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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