https://ria.ru/20250220/ukraina-2000571033.html

Опрос: большинство британцев не хотят увеличивать помощь Украине

Опрос: большинство британцев не хотят увеличивать помощь Украине - РИА Новости, 20.02.2025

Опрос: большинство британцев не хотят увеличивать помощь Украине

Большинство жителей Великобритании (60%) не хотят, чтобы власти увеличивали поддержку, предоставляемую Украине, следует из результатов исследования,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:31:00+03:00

2025-02-20T15:31:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Большинство жителей Великобритании (60%) не хотят, чтобы власти увеличивали поддержку, предоставляемую Украине, следует из результатов исследования, проведенного компанией YouGov. По данным опроса, только 24% британцев поддержали идею увеличения помощи Киеву. Большинство (41%) предпочитают сохранение текущего уровня поддержки, в то время как почти каждый пятый респондент (19%) высказался за его сокращение. Ещё 16% не смогли дать ответ. Исследование проводилось 18-19 февраля среди 2048 взрослых британцев. Данные о статистической погрешности не приводятся. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250219/frg-2000377043.html

https://ria.ru/20250220/podderzhka-2000568507.html

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в мире, украина, россия, великобритания, сергей лавров, нато