https://ria.ru/20250220/ukraina-2000540414.html

Украина состоит из регионов, не имеющих к ней отношения, заявил Мягков

Украина состоит из регионов, не имеющих к ней отношения, заявил Мягков - РИА Новости, 20.02.2025

Украина состоит из регионов, не имеющих к ней отношения, заявил Мягков

Возникшая в 1991 году Украина создана из нескольких регионов, исторически не имеющих к ней никакого отношения, заявил в ходе пресс-конференции в международном... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:59:00+03:00

2025-02-20T13:59:00+03:00

2025-02-20T13:59:00+03:00

украина

россия

донбасс

российское военно-историческое общество (рвио)

политика

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Возникшая в 1991 году Украина создана из нескольких регионов, исторически не имеющих к ней никакого отношения, заявил в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Он представил обновленный вариант методических материалов по истории украинского вопроса, подготовленный экспертами Российского военно-исторического общества. "Украина, возникшая в 1991 году, является конгломератом нескольких регионов. Первое, это центрально-восточная Украина или Малороссия, Донбасс, северо-восточная Украина, Галиция, Карпатская часть и Новороссия. Четыре из этих регионов вообще не имеют к исторической Украине никакого отношения", - сказал Мягков. По его словам, общественность должна четко понимать, что жители Украины - это люди общей с Россией культуры, общего языка, общей исторической памяти. "Когда мы готовили методические пособия, то опирались на исследования, которые проводились историками, в частности, Российского военно-исторического общества. Это не просто обновленные вариант материалов, а новый взгляд на украинский вопрос и на историю русского народа в исторической перспективе", - уточнил научный директор РВИО. В РВИО также добавили, что методические материалы будут направлены в Минкультуры РФ, Минпросвещения РФ, будут доступны на порталах РВИО, "История.РФ" и фонда "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20240809/ukraina-1965277445.html

https://ria.ru/20241217/myagkov-1989713615.html

украина

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украина, россия, донбасс, российское военно-историческое общество (рвио), политика