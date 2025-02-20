Украина состоит из регионов, не имеющих к ней отношения, заявил Мягков
Мягков: Украина состоит из регионов, не имеющих к ней никакого отношения
Михаил Мягков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Возникшая в 1991 году Украина создана из нескольких регионов, исторически не имеющих к ней никакого отношения, заявил в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Он представил обновленный вариант методических материалов по истории украинского вопроса, подготовленный экспертами Российского военно-исторического общества.
На Украине утвердили новый курс преподавания истории в школах
9 августа 2024, 19:00
"Украина, возникшая в 1991 году, является конгломератом нескольких регионов. Первое, это центрально-восточная Украина или Малороссия, Донбасс, северо-восточная Украина, Галиция, Карпатская часть и Новороссия. Четыре из этих регионов вообще не имеют к исторической Украине никакого отношения", - сказал Мягков.
По его словам, общественность должна четко понимать, что жители Украины - это люди общей с Россией культуры, общего языка, общей исторической памяти.
"Когда мы готовили методические пособия, то опирались на исследования, которые проводились историками, в частности, Российского военно-исторического общества. Это не просто обновленные вариант материалов, а новый взгляд на украинский вопрос и на историю русского народа в исторической перспективе", - уточнил научный директор РВИО.
В РВИО также добавили, что методические материалы будут направлены в Минкультуры РФ, Минпросвещения РФ, будут доступны на порталах РВИО, "История.РФ" и фонда "Защитники Отечества".
Директор РВИО призвал расследовать преступления киевского режима
17 декабря 2024, 15:22