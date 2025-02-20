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Украина состоит из регионов, не имеющих к ней отношения, заявил Мягков - РИА Новости, 20.02.2025
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13:59 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000540414.html
Украина состоит из регионов, не имеющих к ней отношения, заявил Мягков
Украина состоит из регионов, не имеющих к ней отношения, заявил Мягков - РИА Новости, 20.02.2025
Украина состоит из регионов, не имеющих к ней отношения, заявил Мягков
Возникшая в 1991 году Украина создана из нескольких регионов, исторически не имеющих к ней никакого отношения, заявил в ходе пресс-конференции в международном... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:59:00+03:00
2025-02-20T13:59:00+03:00
украина
россия
донбасс
российское военно-историческое общество (рвио)
политика
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Возникшая в 1991 году Украина создана из нескольких регионов, исторически не имеющих к ней никакого отношения, заявил в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Он представил обновленный вариант методических материалов по истории украинского вопроса, подготовленный экспертами Российского военно-исторического общества. "Украина, возникшая в 1991 году, является конгломератом нескольких регионов. Первое, это центрально-восточная Украина или Малороссия, Донбасс, северо-восточная Украина, Галиция, Карпатская часть и Новороссия. Четыре из этих регионов вообще не имеют к исторической Украине никакого отношения", - сказал Мягков. По его словам, общественность должна четко понимать, что жители Украины - это люди общей с Россией культуры, общего языка, общей исторической памяти. "Когда мы готовили методические пособия, то опирались на исследования, которые проводились историками, в частности, Российского военно-исторического общества. Это не просто обновленные вариант материалов, а новый взгляд на украинский вопрос и на историю русского народа в исторической перспективе", - уточнил научный директор РВИО. В РВИО также добавили, что методические материалы будут направлены в Минкультуры РФ, Минпросвещения РФ, будут доступны на порталах РВИО, "История.РФ" и фонда "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20240809/ukraina-1965277445.html
https://ria.ru/20241217/myagkov-1989713615.html
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украина, россия, донбасс, российское военно-историческое общество (рвио), политика
Украина, Россия, Донбасс, Российское военно-историческое общество (РВИО), Политика
Украина состоит из регионов, не имеющих к ней отношения, заявил Мягков

Мягков: Украина состоит из регионов, не имеющих к ней никакого отношения

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМихаил Мягков
Михаил Мягков - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Михаил Мягков . Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Возникшая в 1991 году Украина создана из нескольких регионов, исторически не имеющих к ней никакого отношения, заявил в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Он представил обновленный вариант методических материалов по истории украинского вопроса, подготовленный экспертами Российского военно-исторического общества.
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"Украина, возникшая в 1991 году, является конгломератом нескольких регионов. Первое, это центрально-восточная Украина или Малороссия, Донбасс, северо-восточная Украина, Галиция, Карпатская часть и Новороссия. Четыре из этих регионов вообще не имеют к исторической Украине никакого отношения", - сказал Мягков.
По его словам, общественность должна четко понимать, что жители Украины - это люди общей с Россией культуры, общего языка, общей исторической памяти.
"Когда мы готовили методические пособия, то опирались на исследования, которые проводились историками, в частности, Российского военно-исторического общества. Это не просто обновленные вариант материалов, а новый взгляд на украинский вопрос и на историю русского народа в исторической перспективе", - уточнил научный директор РВИО.
В РВИО также добавили, что методические материалы будут направлены в Минкультуры РФ, Минпросвещения РФ, будут доступны на порталах РВИО, "История.РФ" и фонда "Защитники Отечества".
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