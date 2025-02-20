https://ria.ru/20250220/ukraina-2000523143.html

Митингующие собрались у посольства США в Киеве

Митингующие собрались у посольства США в Киеве - РИА Новости, 20.02.2025

Митингующие собрались у посольства США в Киеве

Митингующие собрались у посольства Соединенных Штатов в Киеве, пишет "Страна.ua". "Видимо, так они реагируют на последние заявления Трампа с критикой Зеленского РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:51:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Митингующие собрались у посольства Соединенных Штатов в Киеве, пишет "Страна.ua". "Видимо, так они реагируют на последние заявления Трампа с критикой Зеленского и на переговоры США с Россией", — говорится в публикации.По словам очевидцев, собралось несколько десятков человек с украинскими и американскими флагами.Накануне президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. Он призвал провести всенародное голосование, указав на низкий уровень его поддержки населением.Американский лидер отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие" страны. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".Кроме того, Трамп подчеркнул, что Белый дом ведет успешные переговоры о завершении конфликта.Переговоры России и СШАВо вторник в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250219/uolts-2000410850.html

https://ria.ru/20250220/zelenskij-2000496092.html

https://ria.ru/20250220/tramp-2000361726.html

https://ria.ru/20250220/rossiya-2000395075.html

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Митинг у посольства США в Киеве Митинг у посольства США в Киеве 2025-02-20T12:51 true PT0M06S

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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, сергей лавров, россия, дональд трамп