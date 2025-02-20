Митингующие собрались у посольства США в Киеве
В Киеве собрался митинг у посольства США
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Митингующие собрались у посольства Соединенных Штатов в Киеве, пишет "Страна.ua".
"Видимо, так они реагируют на последние заявления Трампа с критикой Зеленского и на переговоры США с Россией", — говорится в публикации.
"Видимо, так они реагируют на последние заявления Трампа с критикой Зеленского и на переговоры США с Россией", — говорится в публикации.
Уолтц объяснил, почему Трамп резко раскритиковал Зеленского
19 февраля, 21:59
По словам очевидцев, собралось несколько десятков человек с украинскими и американскими флагами.
Накануне президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. Он призвал провести всенародное голосование, указав на низкий уровень его поддержки населением.
Накануне президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. Он призвал провести всенародное голосование, указав на низкий уровень его поддержки населением.
Американский лидер отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие" страны. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".
Кроме того, Трамп подчеркнул, что Белый дом ведет успешные переговоры о завершении конфликта.
Переговоры России и США
Во вторник в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.