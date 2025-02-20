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Митингующие собрались у посольства США в Киеве - РИА Новости, 20.02.2025
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12:51 20.02.2025 (обновлено: 14:06 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000523143.html
Митингующие собрались у посольства США в Киеве
Митингующие собрались у посольства США в Киеве - РИА Новости, 20.02.2025
Митингующие собрались у посольства США в Киеве
Митингующие собрались у посольства Соединенных Штатов в Киеве, пишет "Страна.ua". "Видимо, так они реагируют на последние заявления Трампа с критикой Зеленского РИА Новости, 20.02.2025
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владимир зеленский
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Митингующие собрались у посольства Соединенных Штатов в Киеве, пишет "Страна.ua". "Видимо, так они реагируют на последние заявления Трампа с критикой Зеленского и на переговоры США с Россией", — говорится в публикации.По словам очевидцев, собралось несколько десятков человек с украинскими и американскими флагами.Накануне президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. Он призвал провести всенародное голосование, указав на низкий уровень его поддержки населением.Американский лидер отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие" страны. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".Кроме того, Трамп подчеркнул, что Белый дом ведет успешные переговоры о завершении конфликта.Переговоры России и СШАВо вторник в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250219/uolts-2000410850.html
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Митинг у посольства США в Киеве
Митинг у посольства США в Киеве
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, сергей лавров, россия, дональд трамп
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Россия, Дональд Трамп
Митингующие собрались у посольства США в Киеве

В Киеве собрался митинг у посольства США

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Митингующие собрались у посольства Соединенных Штатов в Киеве, пишет "Страна.ua".

"Видимо, так они реагируют на последние заявления Трампа с критикой Зеленского и на переговоры США с Россией", — говорится в публикации.
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Уолтц объяснил, почему Трамп резко раскритиковал Зеленского
19 февраля, 21:59
По словам очевидцев, собралось несколько десятков человек с украинскими и американскими флагами.

Накануне президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. Он призвал провести всенародное голосование, указав на низкий уровень его поддержки населением.
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Американский лидер отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие" страны. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".
Кроме того, Трамп подчеркнул, что Белый дом ведет успешные переговоры о завершении конфликта.
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Переговоры России и США

Во вторник в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Опять обманут и предадут: Россию пугают переговорами с США
Вчера, 08:00
 
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