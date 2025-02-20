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Киев привык к бесконтрольному иждивенчеству, заявили в Кремле - РИА Новости, 20.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000519056.html
Киев привык к бесконтрольному иждивенчеству, заявили в Кремле
Киев привык к бесконтрольному иждивенчеству, заявили в Кремле - РИА Новости, 20.02.2025
Киев привык к бесконтрольному иждивенчеству, заявили в Кремле
Украинский режим привык к бесконтрольному иждивенчеству, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:41:00+03:00
2025-02-20T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинский режим привык к бесконтрольному иждивенчеству, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. "Киевский режим привык к бесконтрольному иждивенчеству, ему нравятся деньги зарубежных налогоплательщиков и нравится бесконтрольное использование этих денег и, конечно же, совсем не нравится киевскому режиму как-то отчитываться за уже потраченные деньги. Это тоже вряд ли оспоримый факт", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле пост Трампа свидетельством разногласий между Украиной и США.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Киев привык к бесконтрольному иждивенчеству, заявили в Кремле

Песков: Киев привык к бесконтрольному иждивенчеству и использованию чужих денег

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинский режим привык к бесконтрольному иждивенчеству, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
"Киевский режим привык к бесконтрольному иждивенчеству, ему нравятся деньги зарубежных налогоплательщиков и нравится бесконтрольное использование этих денег и, конечно же, совсем не нравится киевскому режиму как-то отчитываться за уже потраченные деньги. Это тоже вряд ли оспоримый факт", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле пост Трампа свидетельством разногласий между Украиной и США.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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