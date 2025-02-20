https://ria.ru/20250220/ukraina-2000519056.html

Киев привык к бесконтрольному иждивенчеству, заявили в Кремле

Киев привык к бесконтрольному иждивенчеству, заявили в Кремле - РИА Новости, 20.02.2025

Киев привык к бесконтрольному иждивенчеству, заявили в Кремле

Украинский режим привык к бесконтрольному иждивенчеству, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:41:00+03:00

2025-02-20T12:41:00+03:00

2025-02-20T12:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинский режим привык к бесконтрольному иждивенчеству, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. "Киевский режим привык к бесконтрольному иждивенчеству, ему нравятся деньги зарубежных налогоплательщиков и нравится бесконтрольное использование этих денег и, конечно же, совсем не нравится киевскому режиму как-то отчитываться за уже потраченные деньги. Это тоже вряд ли оспоримый факт", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле пост Трампа свидетельством разногласий между Украиной и США.

https://ria.ru/20250219/ssha-2000128925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп