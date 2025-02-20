Киев привык к бесконтрольному иждивенчеству, заявили в Кремле
Песков: Киев привык к бесконтрольному иждивенчеству и использованию чужих денег
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинский режим привык к бесконтрольному иждивенчеству, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
"Киевский режим привык к бесконтрольному иждивенчеству, ему нравятся деньги зарубежных налогоплательщиков и нравится бесконтрольное использование этих денег и, конечно же, совсем не нравится киевскому режиму как-то отчитываться за уже потраченные деньги. Это тоже вряд ли оспоримый факт", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле пост Трампа свидетельством разногласий между Украиной и США.
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