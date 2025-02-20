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В Кремле оценили ситуацию с урегулированием на Украине
В Кремле оценили ситуацию с урегулированием на Украине - РИА Новости, 20.02.2025
В Кремле оценили ситуацию с урегулированием на Украине
В вопросах урегулирования конфликта на Украине конкретики пока мало, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:37:00+03:00
2025-02-20T12:37:00+03:00
2025-02-20T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В вопросах урегулирования конфликта на Украине конкретики пока мало, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. "Все цели должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров. Для этого предпринимаются определенные меры, но в плане самого урегулирования пока еще конкретики мало", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле пост Трампа свидетельством разногласий между Украиной и США, и с кем в таком случае Москва готова вести переговоры по конфликту.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Кремле оценили ситуацию с урегулированием на Украине
Песков: в вопросах урегулирования конфликта на Украине конкретики пока мало