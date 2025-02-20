https://ria.ru/20250220/ukraina-2000464845.html

В конгрессе США выступили со срочным призывом по Украине

В конгрессе США выступили со срочным призывом по Украине - РИА Новости, 20.02.2025

В конгрессе США выступили со срочным призывом по Украине

Член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор-Грин призвала в социальной сети X закончить конфликт на Украине. "Война на Украине всегда была операцией по РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T09:05:00+03:00

2025-02-20T09:05:00+03:00

2025-02-20T16:46:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор-Грин призвала в социальной сети X закончить конфликт на Украине. "Война на Украине всегда была операцией по отмыванию денег и прокси-войной против России, финансируемой и контролируемой глубинным государством", — говорится в публикации. Грин отметила, что Зеленский вымогает деньги у всех подряд, при этом отменяет выборы и уничтожает свободу слова на Украине. Кроме того, глава киевского режима ведет конфликт, который почти уничтожил целое поколение украинских мужчин. "Я никогда не голосовала за финансирование этой войны и не буду. Она должна закончиться", — добавила конгрессвумен. Накануне Трамп назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы. Он также поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Трамп напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие страны".

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