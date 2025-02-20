https://ria.ru/20250220/ukraina-2000462798.html

Келлог анонсировал "полезные беседы" с главой офиса Зеленского

Келлог анонсировал "полезные беседы" с главой офиса Зеленского - РИА Новости, 20.02.2025

Келлог анонсировал "полезные беседы" с главой офиса Зеленского

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил в аккаунте в X, что в четверг в рамках визита в Киев проведет "полезные обсуждения" с главой... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:47:00+03:00

2025-02-20T08:47:00+03:00

2025-02-20T08:48:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил в аккаунте в X, что в четверг в рамках визита в Киев проведет "полезные обсуждения" с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и другими чиновниками. Келлог прибыл в Киев накануне. Тогда он заявил, что в рамках визита планирует встретиться с Владимиром Зеленским, который ранее выразил намерение показать американскому представителю передовую линию фронта, чтобы тот смог "увидеть ситуацию на месте" и оценить положение украинских военных. "Рад снова вернуться на Украину. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы положить конец этой жестокой войне, но США намерены выполнить сложную работу, чтобы помочь создать устойчивый мир. Полезные беседы сегодня с такими официальными лицами, как Андрей Ермак, и завтра будут еще", - написал Келлог. Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Блумберг со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.

https://ria.ru/20250219/ssha-2000128925.html

https://ria.ru/20250220/tramp-2000361726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, киев, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский