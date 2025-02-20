Келлог анонсировал "полезные беседы" с главой офиса Зеленского
Келлог хочет провести проведет полезные беседы с главой офиса Зеленского Ермаком
© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineКит Келлог в Киеве
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Кит Келлог в Киеве
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил в аккаунте в X, что в четверг в рамках визита в Киев проведет "полезные обсуждения" с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и другими чиновниками.
Келлог прибыл в Киев накануне. Тогда он заявил, что в рамках визита планирует встретиться с Владимиром Зеленским, который ранее выразил намерение показать американскому представителю передовую линию фронта, чтобы тот смог "увидеть ситуацию на месте" и оценить положение украинских военных.
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"Рад снова вернуться на Украину. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы положить конец этой жестокой войне, но США намерены выполнить сложную работу, чтобы помочь создать устойчивый мир. Полезные беседы сегодня с такими официальными лицами, как Андрей Ермак, и завтра будут еще", - написал Келлог.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Блумберг со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.