Рейтинг@Mail.ru
Келлог анонсировал "полезные беседы" с главой офиса Зеленского - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:47 20.02.2025 (обновлено: 08:48 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000462798.html
Келлог анонсировал "полезные беседы" с главой офиса Зеленского
Келлог анонсировал "полезные беседы" с главой офиса Зеленского - РИА Новости, 20.02.2025
Келлог анонсировал "полезные беседы" с главой офиса Зеленского
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил в аккаунте в X, что в четверг в рамках визита в Киев проведет "полезные обсуждения" с главой... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:47:00+03:00
2025-02-20T08:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
кит келлог
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000380918_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_96bb1b425e1ca2a4b6635412b3d52eef.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил в аккаунте в X, что в четверг в рамках визита в Киев проведет "полезные обсуждения" с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и другими чиновниками. Келлог прибыл в Киев накануне. Тогда он заявил, что в рамках визита планирует встретиться с Владимиром Зеленским, который ранее выразил намерение показать американскому представителю передовую линию фронта, чтобы тот смог "увидеть ситуацию на месте" и оценить положение украинских военных. "Рад снова вернуться на Украину. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы положить конец этой жестокой войне, но США намерены выполнить сложную работу, чтобы помочь создать устойчивый мир. Полезные беседы сегодня с такими официальными лицами, как Андрей Ермак, и завтра будут еще", - написал Келлог. Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Блумберг со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.
https://ria.ru/20250219/ssha-2000128925.html
https://ria.ru/20250220/tramp-2000361726.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000380918_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_96cc0f8c51f3141d9ac5435e5459ba53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Келлог анонсировал "полезные беседы" с главой офиса Зеленского

Келлог хочет провести проведет полезные беседы с главой офиса Зеленского Ермаком

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineКит Келлог в Киеве
Кит Келлог в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Кит Келлог в Киеве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил в аккаунте в X, что в четверг в рамках визита в Киев проведет "полезные обсуждения" с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и другими чиновниками.
Келлог прибыл в Киев накануне. Тогда он заявил, что в рамках визита планирует встретиться с Владимиром Зеленским, который ранее выразил намерение показать американскому представителю передовую линию фронта, чтобы тот смог "увидеть ситуацию на месте" и оценить положение украинских военных.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
"Решили устранить". Киев шокирован совместным шагом России и США
19 февраля, 08:00
"Рад снова вернуться на Украину. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы положить конец этой жестокой войне, но США намерены выполнить сложную работу, чтобы помочь создать устойчивый мир. Полезные беседы сегодня с такими официальными лицами, как Андрей Ермак, и завтра будут еще", - написал Келлог.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Блумберг со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
"Ему нужны не ресурсы". Предложение Трампа вызвало в Киеве панику
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевКит КеллогДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала