https://ria.ru/20250220/ukraina-2000456044.html

Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.02.2025

Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины за исключением Киева, Житомирской и Винницкой областей, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T07:33:00+03:00

2025-02-20T07:33:00+03:00

2025-02-20T07:35:00+03:00

в мире

киев

винницкая область

украина

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_03223ef0887fd936e36ba8d37d03a1fb.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины за исключением Киева, Житомирской и Винницкой областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С вечера среды сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Киевской областях. В 7.07 (по мск) тревогу объявили в Черниговской области. Через некоторое время – в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновецкой, Волынской, Тернопольской, Закарпатской, Львовской, Ровненской. Лишь в Киеве, Житомирской и Винницкой областях ее не объявили.

https://ria.ru/20240920/trevoga-1973929216.html

киев

винницкая область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, винницкая область, украина