https://ria.ru/20250220/ukraina-2000456044.html
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.02.2025
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины за исключением Киева, Житомирской и Винницкой областей, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T07:33:00+03:00
2025-02-20T07:33:00+03:00
2025-02-20T07:35:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины за исключением Киева, Житомирской и Винницкой областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С вечера среды сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Киевской областях. В 7.07 (по мск) тревогу объявили в Черниговской области. Через некоторое время – в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновецкой, Волынской, Тернопольской, Закарпатской, Львовской, Ровненской. Лишь в Киеве, Житомирской и Винницкой областях ее не объявили.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В мире, Киев, Винницкая область, Украина, Специальная военная операция на Украине
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины, кроме Киева и двух областей, объявили тревогу