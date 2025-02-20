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Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 20.02.2025 (обновлено: 07:35 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000456044.html
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.02.2025
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины за исключением Киева, Житомирской и Винницкой областей, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T07:33:00+03:00
2025-02-20T07:35:00+03:00
в мире
киев
винницкая область
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины за исключением Киева, Житомирской и Винницкой областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С вечера среды сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Киевской областях. В 7.07 (по мск) тревогу объявили в Черниговской области. Через некоторое время – в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновецкой, Волынской, Тернопольской, Закарпатской, Львовской, Ровненской. Лишь в Киеве, Житомирской и Винницкой областях ее не объявили.
https://ria.ru/20240920/trevoga-1973929216.html
киев
винницкая область
украина
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в мире, киев, винницкая область, украина
В мире, Киев, Винницкая область, Украина, Специальная военная операция на Украине
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины, кроме Киева и двух областей, объявили тревогу

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины за исключением Киева, Житомирской и Винницкой областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
С вечера среды сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Киевской областях.
В 7.07 (по мск) тревогу объявили в Черниговской области. Через некоторое время – в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновецкой, Волынской, Тернопольской, Закарпатской, Львовской, Ровненской. Лишь в Киеве, Житомирской и Винницкой областях ее не объявили.
Сотрудник полиции Украины исследует обломки - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
дополняется ...
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВинницкая областьУкраина
 
 
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