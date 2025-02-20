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Адвокат УПЦ обвинил США в содействии созданию ПЦУ - РИА Новости, 20.02.2025
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04:52 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000446223.html
Адвокат УПЦ обвинил США в содействии созданию ПЦУ
Адвокат УПЦ обвинил США в содействии созданию ПЦУ - РИА Новости, 20.02.2025
Адвокат УПЦ обвинил США в содействии созданию ПЦУ
Создание раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) происходило при активной поддержке властей США и его могло финансировать американское Агентство по... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T04:52:00+03:00
2025-02-20T04:52:00+03:00
сша
украина
амстердам
владимир зеленский
такер карлсон
агентство по международному развитию сша
православная церковь украины (пцу)
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Создание раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) происходило при активной поддержке властей США и его могло финансировать американское Агентство по международному сотрудничеству (USAID), заявил международный адвокат канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Роберт Амстердам. "Пять лет назад администрация (украинского президента Петра - ред.) Порошенко при активной поддержке правительства США основала на Украине новую церковь. В создании церкви принимал участие государственный департамент США. Я считаю, что либо USAID, либо какие-то другие организации финансировали эту государственную церковь под названием ПЦУ", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Амстердам отметил, что создание ПЦУ было, "своего рода, операцией ЦРУ". В результате, как указал адвокат, госдеп нарушил американскую конституцию, открыто участвуя в разрушении религиозных свобод в другой стране. "Мы встречались с людьми, которые находились на высоких уровнях правительства США, которые подтвердили мне, что это была операция правительства США. И мы сделали все, что могли, и мы натолкнулись на стену украинской пропаганды внутри Вашингтона", - добавил он. По словам Амстердама, на территории Украины в настоящее время продолжается захват церквей, а прихожан и священников Украинской православной церкви (УПЦ), включая пожилых людей, избивают. Адвокат добавил, что Владимир Зеленский и его "банда" стремятся уничтожить УПЦ. Амстердам также указал на то, что на Украине происходит масштабная дезинформационная кампания против него самого из-за усилий по защите УПЦ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250127/ukraina-1995798459.html
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сша, украина, амстердам, владимир зеленский, такер карлсон, агентство по международному развитию сша, православная церковь украины (пцу), центральное разведывательное управление (цру), в мире
США, Украина, Амстердам, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, Агентство по международному развитию США, Православная церковь Украины (ПЦУ), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
Адвокат УПЦ обвинил США в содействии созданию ПЦУ

Адвокат УПЦ Амстердам: создание ПЦУ происходило при поддержке властей США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Создание раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) происходило при активной поддержке властей США и его могло финансировать американское Агентство по международному сотрудничеству (USAID), заявил международный адвокат канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Роберт Амстердам.
"Пять лет назад администрация (украинского президента Петра - ред.) Порошенко при активной поддержке правительства США основала на Украине новую церковь. В создании церкви принимал участие государственный департамент США. Я считаю, что либо USAID, либо какие-то другие организации финансировали эту государственную церковь под названием ПЦУ", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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Амстердам отметил, что создание ПЦУ было, "своего рода, операцией ЦРУ". В результате, как указал адвокат, госдеп нарушил американскую конституцию, открыто участвуя в разрушении религиозных свобод в другой стране.
"Мы встречались с людьми, которые находились на высоких уровнях правительства США, которые подтвердили мне, что это была операция правительства США. И мы сделали все, что могли, и мы натолкнулись на стену украинской пропаганды внутри Вашингтона", - добавил он.
По словам Амстердама, на территории Украины в настоящее время продолжается захват церквей, а прихожан и священников Украинской православной церкви (УПЦ), включая пожилых людей, избивают. Адвокат добавил, что Владимир Зеленский и его "банда" стремятся уничтожить УПЦ.
Амстердам также указал на то, что на Украине происходит масштабная дезинформационная кампания против него самого из-за усилий по защите УПЦ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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СШАУкраинаАмстердамВладимир ЗеленскийТакер КарлсонАгентство по международному развитию СШАПравославная церковь Украины (ПЦУ)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)В мире
 
 
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