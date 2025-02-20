https://ria.ru/20250220/ukraina-2000442691.html

Адвокат УПЦ назвал ситуацию на Украине отчаянной

Адвокат УПЦ назвал ситуацию на Украине отчаянной - РИА Новости, 20.02.2025

Адвокат УПЦ назвал ситуацию на Украине отчаянной

Украина находится в отчаянном положении, люди там потеряли надежду на фоне огромных жертв, коррупции и непопулярности Владимира Зеленского, заявил международный РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T03:54:00+03:00

2025-02-20T03:54:00+03:00

2025-02-20T03:54:00+03:00

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владимир зеленский

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такер карлсон

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Украина находится в отчаянном положении, люди там потеряли надежду на фоне огромных жертв, коррупции и непопулярности Владимира Зеленского, заявил международный адвокат канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Роберт Амстердам. “Ситуация отчаянная. Зеленский широко непопулярен. Люди не имеют надежды, а жертвы огромны и коррупция огромна”, - описал он текущую ситуацию на Украине в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Амстердам подчеркнул, что нынешние показатели поддержки Зеленского украинцами полностью сфабрикованы. “Если бы он был популярен, если бы ему верили, то он не уничтожил прессу. Он не отправлял бы за решетку и не обвинял в измене политических оппонентов, и имелся определенный контроль над коррупцией”, - добавил адвокат. В среду Зеленский заявил, что доверие на Украине к нему "более 57%", сославшись на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Эти данные были опубликованы институтом спустя несколько часов после заявления президента США Дональда Трампа о том, что рейтинг Зеленского опустился до 4%, а на Украине следует провести выборы. На прошлой неделе Зеленский утверждал, что украинцы не хотят выборов, а тем, кто на них надеется, предлагал "выбрать другое гражданство". Трамп также назвал Зеленского "диктатором без выборов", отметив, что тот отказывается от проведения голосования в стране.

https://ria.ru/20250209/zelenskiy-1998206397.html

https://ria.ru/20250219/tramp-2000382435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, амстердам, сша, владимир зеленский, дональд трамп, такер карлсон