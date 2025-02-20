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Адвокат УПЦ назвал ситуацию на Украине отчаянной - РИА Новости, 20.02.2025
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03:54 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000442691.html
Адвокат УПЦ назвал ситуацию на Украине отчаянной
Адвокат УПЦ назвал ситуацию на Украине отчаянной - РИА Новости, 20.02.2025
Адвокат УПЦ назвал ситуацию на Украине отчаянной
Украина находится в отчаянном положении, люди там потеряли надежду на фоне огромных жертв, коррупции и непопулярности Владимира Зеленского, заявил международный РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T03:54:00+03:00
2025-02-20T03:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Украина находится в отчаянном положении, люди там потеряли надежду на фоне огромных жертв, коррупции и непопулярности Владимира Зеленского, заявил международный адвокат канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Роберт Амстердам. “Ситуация отчаянная. Зеленский широко непопулярен. Люди не имеют надежды, а жертвы огромны и коррупция огромна”, - описал он текущую ситуацию на Украине в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Амстердам подчеркнул, что нынешние показатели поддержки Зеленского украинцами полностью сфабрикованы. “Если бы он был популярен, если бы ему верили, то он не уничтожил прессу. Он не отправлял бы за решетку и не обвинял в измене политических оппонентов, и имелся определенный контроль над коррупцией”, - добавил адвокат. В среду Зеленский заявил, что доверие на Украине к нему "более 57%", сославшись на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Эти данные были опубликованы институтом спустя несколько часов после заявления президента США Дональда Трампа о том, что рейтинг Зеленского опустился до 4%, а на Украине следует провести выборы. На прошлой неделе Зеленский утверждал, что украинцы не хотят выборов, а тем, кто на них надеется, предлагал "выбрать другое гражданство". Трамп также назвал Зеленского "диктатором без выборов", отметив, что тот отказывается от проведения голосования в стране.
https://ria.ru/20250209/zelenskiy-1998206397.html
https://ria.ru/20250219/tramp-2000382435.html
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в мире, украина, амстердам, сша, владимир зеленский, дональд трамп, такер карлсон
В мире, Украина, Амстердам, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Такер Карлсон
Адвокат УПЦ назвал ситуацию на Украине отчаянной

Адвокат УПЦ Амстердам: украинцы потеряли надежду из-за огромных жертв

Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Украина находится в отчаянном положении, люди там потеряли надежду на фоне огромных жертв, коррупции и непопулярности Владимира Зеленского, заявил международный адвокат канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Роберт Амстердам.
“Ситуация отчаянная. Зеленский широко непопулярен. Люди не имеют надежды, а жертвы огромны и коррупция огромна”, - описал он текущую ситуацию на Украине в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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Амстердам подчеркнул, что нынешние показатели поддержки Зеленского украинцами полностью сфабрикованы. “Если бы он был популярен, если бы ему верили, то он не уничтожил прессу. Он не отправлял бы за решетку и не обвинял в измене политических оппонентов, и имелся определенный контроль над коррупцией”, - добавил адвокат.
В среду Зеленский заявил, что доверие на Украине к нему "более 57%", сославшись на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Эти данные были опубликованы институтом спустя несколько часов после заявления президента США Дональда Трампа о том, что рейтинг Зеленского опустился до 4%, а на Украине следует провести выборы. На прошлой неделе Зеленский утверждал, что украинцы не хотят выборов, а тем, кто на них надеется, предлагал "выбрать другое гражданство".
Трамп также назвал Зеленского "диктатором без выборов", отметив, что тот отказывается от проведения голосования в стране.
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