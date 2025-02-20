Адвокат УПЦ назвал ситуацию на Украине отчаянной
Адвокат УПЦ Амстердам: украинцы потеряли надежду из-за огромных жертв
Киев
Киев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Украина находится в отчаянном положении, люди там потеряли надежду на фоне огромных жертв, коррупции и непопулярности Владимира Зеленского, заявил международный адвокат канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Роберт Амстердам.
“Ситуация отчаянная. Зеленский широко непопулярен. Люди не имеют надежды, а жертвы огромны и коррупция огромна”, - описал он текущую ситуацию на Украине в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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Амстердам подчеркнул, что нынешние показатели поддержки Зеленского украинцами полностью сфабрикованы. “Если бы он был популярен, если бы ему верили, то он не уничтожил прессу. Он не отправлял бы за решетку и не обвинял в измене политических оппонентов, и имелся определенный контроль над коррупцией”, - добавил адвокат.
В среду Зеленский заявил, что доверие на Украине к нему "более 57%", сославшись на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Эти данные были опубликованы институтом спустя несколько часов после заявления президента США Дональда Трампа о том, что рейтинг Зеленского опустился до 4%, а на Украине следует провести выборы. На прошлой неделе Зеленский утверждал, что украинцы не хотят выборов, а тем, кто на них надеется, предлагал "выбрать другое гражданство".
Трамп также назвал Зеленского "диктатором без выборов", отметив, что тот отказывается от проведения голосования в стране.
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