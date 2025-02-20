https://ria.ru/20250220/ukraina-2000428813.html

Киев вопреки запрету отправил в Россию в 2024 году партию стали, пишут СМИ

Киев вопреки запрету отправил в Россию в 2024 году партию стали, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025

Киев вопреки запрету отправил в Россию в 2024 году партию стали, пишут СМИ

Украина в 2024 году экспортировала в Россию 26,8 тысячи тонн стали на 21 миллион долларов, несмотря на официальный запрет со стороны украинских властей,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T00:49:00+03:00

2025-02-20T00:49:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украина в 2024 году экспортировала в Россию 26,8 тысячи тонн стали на 21 миллион долларов, несмотря на официальный запрет со стороны украинских властей, утверждает украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на данные Государственной таможенной службы. Кабинет министров Украины 27 сентября 2022 года принял постановление о полном запрете экспорта товаров на таможенную территорию России до прекращения военного положения в стране. "В 2024 году Украина поставила в Россию металлопродукции на общую сумму 21,04 миллиона долларов, несмотря на официальный запрет. В частности, была отправлена в РФ 26 871 тонна металлопродукции: горячекатаный прокат на 8,645 миллиона долларов, холоднокатаный прокат на 1,068 миллиона долларов, прокат из легированной стали на 11,33 миллиона долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Из данных таможни, как сообщает "Экономическая правда", также следует, что за 2023 год экспорт стали в РФ был нулевой.

https://ria.ru/20250219/tramp-2000382435.html

https://ria.ru/20240920/zerno-1973789354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, киев, в мире