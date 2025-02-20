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Киев вопреки запрету отправил в Россию в 2024 году партию стали, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025
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00:49 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000428813.html
Киев вопреки запрету отправил в Россию в 2024 году партию стали, пишут СМИ
Киев вопреки запрету отправил в Россию в 2024 году партию стали, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025
Киев вопреки запрету отправил в Россию в 2024 году партию стали, пишут СМИ
Украина в 2024 году экспортировала в Россию 26,8 тысячи тонн стали на 21 миллион долларов, несмотря на официальный запрет со стороны украинских властей,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T00:49:00+03:00
2025-02-20T00:49:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украина в 2024 году экспортировала в Россию 26,8 тысячи тонн стали на 21 миллион долларов, несмотря на официальный запрет со стороны украинских властей, утверждает украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на данные Государственной таможенной службы. Кабинет министров Украины 27 сентября 2022 года принял постановление о полном запрете экспорта товаров на таможенную территорию России до прекращения военного положения в стране. "В 2024 году Украина поставила в Россию металлопродукции на общую сумму 21,04 миллиона долларов, несмотря на официальный запрет. В частности, была отправлена в РФ 26 871 тонна металлопродукции: горячекатаный прокат на 8,645 миллиона долларов, холоднокатаный прокат на 1,068 миллиона долларов, прокат из легированной стали на 11,33 миллиона долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Из данных таможни, как сообщает "Экономическая правда", также следует, что за 2023 год экспорт стали в РФ был нулевой.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000382435.html
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Россия, Украина, Киев, В мире
Киев вопреки запрету отправил в Россию в 2024 году партию стали, пишут СМИ

Украина в 2024 году экспортировала в Россию партию стали на 21 миллион долларов

© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украина в 2024 году экспортировала в Россию 26,8 тысячи тонн стали на 21 миллион долларов, несмотря на официальный запрет со стороны украинских властей, утверждает украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.
Кабинет министров Украины 27 сентября 2022 года принял постановление о полном запрете экспорта товаров на таможенную территорию России до прекращения военного положения в стране.
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"В 2024 году Украина поставила в Россию металлопродукции на общую сумму 21,04 миллиона долларов, несмотря на официальный запрет. В частности, была отправлена в РФ 26 871 тонна металлопродукции: горячекатаный прокат на 8,645 миллиона долларов, холоднокатаный прокат на 1,068 миллиона долларов, прокат из легированной стали на 11,33 миллиона долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Из данных таможни, как сообщает "Экономическая правда", также следует, что за 2023 год экспорт стали в РФ был нулевой.
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