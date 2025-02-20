В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне после воздушной тревоги прогремел взрыв
© ГСЧС Одесской областиУкраинские пожарные
© ГСЧС Одесской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении "Общественного".
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Вчера, 18:57
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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