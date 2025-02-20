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Канье Уэст заявил, что он не нацист - РИА Новости, 20.02.2025
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13:06 20.02.2025
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Канье Уэст заявил, что он не нацист
Канье Уэст заявил, что он не нацист - РИА Новости, 20.02.2025
Канье Уэст заявил, что он не нацист
Американский рэпер Канье Уэст вскоре после публикации множества противоречивых постов в соцсети X объявил о своем осознании, что он не является нацистом. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст вскоре после публикации множества противоречивых постов в соцсети X объявил о своем осознании, что он не является нацистом. &quot;После дальнейших размышлений я пришел к осознанию, что я не нацист&quot;, - написал Уэст.Ранее в аккаунте рэпера в соцсети X с различной периодичностью стало появляться множество постов на разную тематику, в том числе в поддержку нацизма. При этом почти все они были написаны заглавными буквами, без знаков препинания, а некоторые содержали нецензурную лексику. Ряд пользователей соцсети высказывали предположение, что аккаунт рэпера был взломан. Позже страница Уэста была удалена из соцсети, однако затем была восстановлена, а большинство противоречивых публикаций с нее были удалены. При этом теперь при попытке зайти на страницу Уэста в X пользователь видит предупреждение: "Этот профиль может содержать потенциально чувствительный контент".
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канье уэст, сша, новости культуры
Канье Уэст, Шоубиз, США, Новости культуры
Канье Уэст заявил, что он не нацист

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что он не нацист

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст вскоре после публикации множества противоречивых постов в соцсети X объявил о своем осознании, что он не является нацистом.
«

"После дальнейших размышлений я пришел к осознанию, что я не нацист", - написал Уэст.

Ранее в аккаунте рэпера в соцсети X с различной периодичностью стало появляться множество постов на разную тематику, в том числе в поддержку нацизма. При этом почти все они были написаны заглавными буквами, без знаков препинания, а некоторые содержали нецензурную лексику. Ряд пользователей соцсети высказывали предположение, что аккаунт рэпера был взломан. Позже страница Уэста была удалена из соцсети, однако затем была восстановлена, а большинство противоречивых публикаций с нее были удалены.
При этом теперь при попытке зайти на страницу Уэста в X пользователь видит предупреждение: "Этот профиль может содержать потенциально чувствительный контент".
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Рэпер-нацист и король скандала. Кто такой Канье Уэст
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ШоубизКанье УэстСШАНовости культуры
 
 
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