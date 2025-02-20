https://ria.ru/20250220/uest-2000528017.html

Канье Уэст заявил, что он не нацист

Канье Уэст заявил, что он не нацист - РИА Новости, 20.02.2025

Канье Уэст заявил, что он не нацист

Американский рэпер Канье Уэст вскоре после публикации множества противоречивых постов в соцсети X объявил о своем осознании, что он не является нацистом. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:06:00+03:00

2025-02-20T13:06:00+03:00

2025-02-20T13:06:00+03:00

канье уэст

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст вскоре после публикации множества противоречивых постов в соцсети X объявил о своем осознании, что он не является нацистом. "После дальнейших размышлений я пришел к осознанию, что я не нацист", - написал Уэст.Ранее в аккаунте рэпера в соцсети X с различной периодичностью стало появляться множество постов на разную тематику, в том числе в поддержку нацизма. При этом почти все они были написаны заглавными буквами, без знаков препинания, а некоторые содержали нецензурную лексику. Ряд пользователей соцсети высказывали предположение, что аккаунт рэпера был взломан. Позже страница Уэста была удалена из соцсети, однако затем была восстановлена, а большинство противоречивых публикаций с нее были удалены. При этом теперь при попытке зайти на страницу Уэста в X пользователь видит предупреждение: "Этот профиль может содержать потенциально чувствительный контент".

https://ria.ru/20250219/uest-2000384826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

канье уэст, сша, новости культуры