Канье Уэст заявил, что он не нацист
Американский рэпер Канье Уэст заявил, что он не нацист
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст вскоре после публикации множества противоречивых постов в соцсети X объявил о своем осознании, что он не является нацистом.
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"После дальнейших размышлений я пришел к осознанию, что я не нацист", - написал Уэст.
Ранее в аккаунте рэпера в соцсети X с различной периодичностью стало появляться множество постов на разную тематику, в том числе в поддержку нацизма. При этом почти все они были написаны заглавными буквами, без знаков препинания, а некоторые содержали нецензурную лексику. Ряд пользователей соцсети высказывали предположение, что аккаунт рэпера был взломан. Позже страница Уэста была удалена из соцсети, однако затем была восстановлена, а большинство противоречивых публикаций с нее были удалены.
При этом теперь при попытке зайти на страницу Уэста в X пользователь видит предупреждение: "Этот профиль может содержать потенциально чувствительный контент".
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