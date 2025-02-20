В Белоруссии назвали дату проведения учений "Запад-2025"
Минобороны Белоруссии: учения "Запад-2025" пройдут в середине сентября
Основной этап учений "Запад". Архивное фото
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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Белорусско-российские стратегические учения "Запад-2025 " пройдут на территории Белоруссии в середине сентября, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.
"Запад" будет проходить в середине сентября", - сказал журналистам Ревенко в Минске.
Он подчеркнул, что предстоящее учение будет крупным. По его словам, оно будет относиться к категории наблюдаемых, то есть в нем будет задействовано свыше 13 тысяч военнослужащих.
Ревенко добавил, что среди главных событий 2025 года в военной сфере будут проведение в Минске выставки вооружений Milex, а также ряда учений на белорусской территории в рамках ОДКБ, в частности, "Поиск", "Взаимодействие", "Эшелон". Он уточнил, что они пройдут в начале сентября и будут предшествовать белорусско-российскому совместному учению "Запад-2025".
Ранее глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин отметил, что главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году станут совместные стратегические учения Белоруссии и России "Запад-2025". Хренин выразил уверенность, что участники учения "продемонстрируют способность и готовность выполнять совместные задачи на высоком уровне". По его словам, проведение учений создаст условия для дальнейшего совершенствования действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что в замысле совместных стратегических учений "Запад-2025" учтены современные угрозы для безопасности России и Белоруссии, а также обстановка, складывающаяся в зоне специальной военной операции.