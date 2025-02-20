https://ria.ru/20250220/ucheniya-2000492828.html

В Белоруссии назвали дату проведения учений "Запад-2025"

В Белоруссии назвали дату проведения учений "Запад-2025" - РИА Новости, 20.02.2025

В Белоруссии назвали дату проведения учений "Запад-2025"

Белорусско-российские стратегические учения "Запад-2025 " пройдут на территории Белоруссии в середине сентября, сообщил начальник департамента международного... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T10:59:00+03:00

2025-02-20T10:59:00+03:00

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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Белорусско-российские стратегические учения "Запад-2025 " пройдут на территории Белоруссии в середине сентября, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. "Запад" будет проходить в середине сентября", - сказал журналистам Ревенко в Минске.Он подчеркнул, что предстоящее учение будет крупным. По его словам, оно будет относиться к категории наблюдаемых, то есть в нем будет задействовано свыше 13 тысяч военнослужащих.Ревенко добавил, что среди главных событий 2025 года в военной сфере будут проведение в Минске выставки вооружений Milex, а также ряда учений на белорусской территории в рамках ОДКБ, в частности, "Поиск", "Взаимодействие", "Эшелон". Он уточнил, что они пройдут в начале сентября и будут предшествовать белорусско-российскому совместному учению "Запад-2025".Ранее глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин отметил, что главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году станут совместные стратегические учения Белоруссии и России "Запад-2025". Хренин выразил уверенность, что участники учения "продемонстрируют способность и готовность выполнять совместные задачи на высоком уровне". По его словам, проведение учений создаст условия для дальнейшего совершенствования действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства.Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что в замысле совместных стратегических учений "Запад-2025" учтены современные угрозы для безопасности России и Белоруссии, а также обстановка, складывающаяся в зоне специальной военной операции.

https://ria.ru/20250111/ucheniya-1993257964.html

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Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, минск, виктор хренин, андрей белоусов, россия, одкб