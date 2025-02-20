https://ria.ru/20250220/uchastniki-2000513992.html

Участников СВО из Подмосковья освободят от транспортного налога

Участников СВО из Подмосковья освободят от транспортного налога - РИА Новости, 20.02.2025

Участников СВО из Подмосковья освободят от транспортного налога

Все участники СВО из Подмосковья, в том числе те, кто участвуют в СВО в составе добровольческих формирований, сотрудники Росгвардии, полиции, будут освобождены... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:24:00+03:00

2025-02-20T12:24:00+03:00

2025-02-20T12:24:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

игорь брынцалов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

московская областная дума

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Все участники СВО из Подмосковья, в том числе те, кто участвуют в СВО в составе добровольческих формирований, сотрудники Росгвардии, полиции, будут освобождены от транспортного налога, такое решение было принято в ходе 105-го заседания. "Мособлдума в ходе 105-го заседания приняла закон, который расширяет действие льготы по транспортному налогу для участников СВО. Льгота будет распространяться на всех участников СВО, в том числе на тех, кто участвует в СВО в составе добровольческих формирований, сотрудники Росгвардии, полиции", - заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в своем Telegram-канале. По его словам, льготой по транспортному налогу уже воспользовались более 780 участников СВО. Ожидается, что за следующие налоговые периоды количество получателей значительно увеличится. "В Московской области также выстроена система мер поддержки, как для наших бойцов, так и для их близких. Освобождение от транспортного налога является ещё одним дополнительным подспорьем для них. Парни на передовой ежедневно рискуют собой, поэтому важно, чтобы каждый из них знал и чувствовал, что его семья окружена всесторонней поддержкой", - добавил Брынцалов.

https://ria.ru/20240927/nalogi-1974968754.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), игорь брынцалов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), московская областная дума