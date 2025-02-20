https://ria.ru/20250220/ubiytsa-2000539362.html

Жительница Турции в 50 лет выяснила, что ее удочерил убийца ее отца

Жительница Турции в 50 лет выяснила, что ее удочерил убийца ее отца - РИА Новости, 20.02.2025

Жительница Турции в 50 лет выяснила, что ее удочерил убийца ее отца

Жительница турецкой провинции Мугла Беррин Налджы узнала в 50 лет, что человек, которого она считала отцом, на самом деле убил ее биологического отца, передает... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:51:00+03:00

2025-02-20T13:51:00+03:00

2025-02-20T15:01:00+03:00

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СТАМБУЛ, 20 фев — РИА Новости. Жительница турецкой провинции Мугла Беррин Налджы узнала в 50 лет, что человек, которого она считала отцом, на самом деле убил ее биологического отца, передает телеканал NTV. У Налджы не возникало никаких сомнений в том, что Махир Аййылдыз — ее отец, но в 2023 году сестра заявила ей, что у нее нет права на наследство. Женщина подала в суд, чтобы установить родство, и по результатам ДНК-теста выяснилось, что с Аййылдызом у нее нет ничего общего."Оказалось, что ее настоящий отец — убитый 42 года назад Мустафа Уянык, один из богатейших людей города Акъяка. Налджы была плодом "запретной любви" Уяныка и Фатмы Аййылдыз. Фатма хранила в тайне эту информацию и указала Махира как отца ребенка. Махир убил Уяныка в лесу в 1982 году, застав его со своей женой", — говорится в сообщении. После освобождения из тюрьмы Махир простил жену и удочерил девочку. "Для меня это большая травма. <…> Я никогда не гналась за деньгами, а в суд обратилась, только чтобы успокоить совесть и выяснить, кто мой настоящий отец. Теперь я могу спать спокойно, вопросов не осталось, я точно знаю, кто мой отец", — прокомментировала ситуацию Налджы.Она добавила, что если бы увидела фильм с таким сюжетом, то очень удивилась бы.

https://ria.ru/20241027/bank-1980404696.html

https://ria.ru/20250123/manyak-1995022082.html

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в мире, мугла (провинция), турция