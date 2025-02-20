Премьер Польши сделал неожиданное заявление о капитуляции Украины
Премьер Польши Туск испугался последствий капитуляции Украины
© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск испугался последствий капитуляции Украины. Об этом он написал в соцсети X.
"Вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего сообщества Запада. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями", — признал он.
"Вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего сообщества Запада. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями", — признал он.
Кроме того, Туск призвал не притворяться, что никто не понимает этого.
На этой неделе замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что роль и участие Евросоюза в предстоящих возможных переговорах по Украине исключены.
По его словам, весь смысл европейской политики заключался в том, чтобы не дать конфликту закончиться с применением политико-дипломатических средств, а продолжать его до полной победы над Россией.
На этой неделе замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что роль и участие Евросоюза в предстоящих возможных переговорах по Украине исключены.
По его словам, весь смысл европейской политики заключался в том, чтобы не дать конфликту закончиться с применением политико-дипломатических средств, а продолжать его до полной победы над Россией.