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Премьер Польши сделал неожиданное заявление о капитуляции Украины - РИА Новости, 20.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 20.02.2025 (обновлено: 09:26 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/tusk-2000468847.html
Премьер Польши сделал неожиданное заявление о капитуляции Украины
Премьер Польши сделал неожиданное заявление о капитуляции Украины - РИА Новости, 20.02.2025
Премьер Польши сделал неожиданное заявление о капитуляции Украины
Премьер Польши Дональд Туск испугался последствий капитуляции Украины. Об этом он написал в соцсети X. "Вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T09:21:00+03:00
2025-02-20T09:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск испугался последствий капитуляции Украины. Об этом он написал в соцсети X. "Вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего сообщества Запада. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями", — признал он. Кроме того, Туск призвал не притворяться, что никто не понимает этого. На этой неделе замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что роль и участие Евросоюза в предстоящих возможных переговорах по Украине исключены. По его словам, весь смысл европейской политики заключался в том, чтобы не дать конфликту закончиться с применением политико-дипломатических средств, а продолжать его до полной победы над Россией.
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000464845.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Туск, Польша, Россия
Премьер Польши сделал неожиданное заявление о капитуляции Украины

Премьер Польши Туск испугался последствий капитуляции Украины

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск испугался последствий капитуляции Украины. Об этом он написал в соцсети X.

"Вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего сообщества Запада. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями", — признал он.
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Кроме того, Туск призвал не притворяться, что никто не понимает этого.

На этой неделе замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что роль и участие Евросоюза в предстоящих возможных переговорах по Украине исключены.

По его словам, весь смысл европейской политики заключался в том, чтобы не дать конфликту закончиться с применением политико-дипломатических средств, а продолжать его до полной победы над Россией.
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