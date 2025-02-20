https://ria.ru/20250220/tusk-2000468847.html

Премьер Польши сделал неожиданное заявление о капитуляции Украины

Премьер Польши сделал неожиданное заявление о капитуляции Украины - РИА Новости, 20.02.2025

Премьер Польши сделал неожиданное заявление о капитуляции Украины

Премьер Польши Дональд Туск испугался последствий капитуляции Украины. Об этом он написал в соцсети X. "Вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T09:21:00+03:00

2025-02-20T09:21:00+03:00

2025-02-20T09:26:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск испугался последствий капитуляции Украины. Об этом он написал в соцсети X. "Вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего сообщества Запада. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями", — признал он. Кроме того, Туск призвал не притворяться, что никто не понимает этого. На этой неделе замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что роль и участие Евросоюза в предстоящих возможных переговорах по Украине исключены. По его словам, весь смысл европейской политики заключался в том, чтобы не дать конфликту закончиться с применением политико-дипломатических средств, а продолжать его до полной победы над Россией.

https://ria.ru/20250220/ukraina-2000464845.html

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