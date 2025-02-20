Рейтинг@Mail.ru
Турчак уволил главу района на Алтае за нарушение антикоррупционного закона - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/turchak-2000461877.html
Турчак уволил главу района на Алтае за нарушение антикоррупционного закона
Турчак уволил главу района на Алтае за нарушение антикоррупционного закона - РИА Новости, 20.02.2025
Турчак уволил главу района на Алтае за нарушение антикоррупционного закона
Глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил в Telegram-канале, что уволил главу Усть-Коксинского района Дмитрия Кочевова за нарушение антикоррупционного... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:40:00+03:00
2025-02-20T08:40:00+03:00
политика
усть-коксинский район
республика алтай
андрей турчак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565223544_0:104:3074:1833_1920x0_80_0_0_97b2115767cd145817162c3ecf9cc92d.jpg
БАРНАУЛ, 20 фев – РИА Новости. Глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил в Telegram-канале, что уволил главу Усть-Коксинского района Дмитрия Кочевова за нарушение антикоррупционного закона. "Принял решение о лишении полномочий главы Усть-Коксинского района Дмитрия Кочевова. Соответствующее представление направил сегодня в районный совет депутатов. Ранее он получил дисциплинарное взыскание в виде выговора. Времени на исправление управленческих ошибок было дано достаточно. К сожалению, качественных изменений в организации работы администрации, в управлении вверенным районом не произошло. Более того, в работе главы выявлены действия, нарушающие антикоррупционное законодательство", - написал Турчак. Глава региона подчеркнул, что закон дает ему право инициировать прекращение полномочий главы района, а также, что приоритет в работе власти один - жители.
https://ria.ru/20241008/altay-1976910370.html
усть-коксинский район
республика алтай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565223544_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_be2cbcf952043ba0f88c1c7b28b0adbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, усть-коксинский район, республика алтай, андрей турчак
Политика, Усть-Коксинский район, Республика Алтай, Андрей Турчак
Турчак уволил главу района на Алтае за нарушение антикоррупционного закона

Турчак снял главу Усть-Коксинского района за нарушение антикоррупционного закона

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГлава Республики Алтай Андрей Турчак
Глава Республики Алтай Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Глава Республики Алтай Андрей Турчак. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 20 фев – РИА Новости. Глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил в Telegram-канале, что уволил главу Усть-Коксинского района Дмитрия Кочевова за нарушение антикоррупционного закона.
"Принял решение о лишении полномочий главы Усть-Коксинского района Дмитрия Кочевова. Соответствующее представление направил сегодня в районный совет депутатов. Ранее он получил дисциплинарное взыскание в виде выговора. Времени на исправление управленческих ошибок было дано достаточно. К сожалению, качественных изменений в организации работы администрации, в управлении вверенным районом не произошло. Более того, в работе главы выявлены действия, нарушающие антикоррупционное законодательство", - написал Турчак.
Глава региона подчеркнул, что закон дает ему право инициировать прекращение полномочий главы района, а также, что приоритет в работе власти один - жители.
Дмитрий Хубезов - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Участник СВО Хубезов возглавил Минздрав Республики Алтай
8 октября 2024, 11:05
 
ПолитикаУсть-Коксинский районРеспублика АлтайАндрей Турчак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала