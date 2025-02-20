https://ria.ru/20250220/turchak-2000461877.html
Турчак уволил главу района на Алтае за нарушение антикоррупционного закона
Турчак уволил главу района на Алтае за нарушение антикоррупционного закона - РИА Новости, 20.02.2025
Турчак уволил главу района на Алтае за нарушение антикоррупционного закона
Глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил в Telegram-канале, что уволил главу Усть-Коксинского района Дмитрия Кочевова за нарушение антикоррупционного... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:40:00+03:00
2025-02-20T08:40:00+03:00
2025-02-20T08:40:00+03:00
политика
усть-коксинский район
республика алтай
андрей турчак
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БАРНАУЛ, 20 фев – РИА Новости. Глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил в Telegram-канале, что уволил главу Усть-Коксинского района Дмитрия Кочевова за нарушение антикоррупционного закона. "Принял решение о лишении полномочий главы Усть-Коксинского района Дмитрия Кочевова. Соответствующее представление направил сегодня в районный совет депутатов. Ранее он получил дисциплинарное взыскание в виде выговора. Времени на исправление управленческих ошибок было дано достаточно. К сожалению, качественных изменений в организации работы администрации, в управлении вверенным районом не произошло. Более того, в работе главы выявлены действия, нарушающие антикоррупционное законодательство", - написал Турчак. Глава региона подчеркнул, что закон дает ему право инициировать прекращение полномочий главы района, а также, что приоритет в работе власти один - жители.
https://ria.ru/20241008/altay-1976910370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, усть-коксинский район, республика алтай, андрей турчак
Политика, Усть-Коксинский район, Республика Алтай, Андрей Турчак
Турчак уволил главу района на Алтае за нарушение антикоррупционного закона
Турчак снял главу Усть-Коксинского района за нарушение антикоррупционного закона