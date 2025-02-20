Рейтинг@Mail.ru
Госрегулирование цен на социально значимые товары могу усилить - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/tseny-2000452700.html
Госрегулирование цен на социально значимые товары могу усилить
Госрегулирование цен на социально значимые товары могу усилить - РИА Новости, 20.02.2025
Госрегулирование цен на социально значимые товары могу усилить
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в палату законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T06:42:00+03:00
2025-02-20T06:42:00+03:00
экономика
россия
сергей миронов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в палату законопроект, которым предлагается усилить государственное регулирование розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, в частности ввести понятие "ценовой коридор", документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как рассказали агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен в четверг на рассмотрение Госдумы. "Настоящий законопроект направлен на совершенствование механизма государственного регулирования розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 года", - сказано в пояснительной записке. Законопроектом предлагается ввести понятие "ценовые коридоры", которые определяют минимальные и максимальные пределы розничных цен на социально значимые товары первой необходимости. Отмечается, что ценовые коридоры являются инструментом оперативного реагирования и вводятся по усмотрению правительства Российской Федерации при выявлении роста цен на 5% и более за 30 дней. Сообщается, что введение ценовых коридоров предназначено для оперативного сдерживания ценовых колебаний. Также предлагается возложить на правительство РФ юридическую обязанность по установлению предельно допустимых розничных цен на указанные товары на срок не более 90 календарных дней. В документах отмечается, что законопроект не изменяет существующий порядок установления предельных цен, а лишь возлагает на Правительство Российской Федерации обязанность применять данный механизм в случае достижения пороговых значений удорожания. Как рассказал РИА Новости Миронов, продовольственная инфляция не сбавляет обороты, и у кабмина есть полномочия устанавливать предельные розничные цены на отдельные товары, если 60 дней подряд в одном или нескольких регионах они подорожали на 10 и более процентов. "Подчеркну: не мы придумали этот порядок, он предусмотрен постановлением кабмина еще в 2010 году. И все это время механизм бездействует. Право есть, но чиновники им не пользуются. Суть нашей инициативы в том, чтобы заставить их заняться этой работой. Установка предельных розничных цен в случаях, уже оговоренных законом, должна стать обязанностью, а не доброй волей правительства", - сказал лидер эсеров. Также, по его словам, установление "коридора" из минимальных и максимальных пределов стоимости товара позволит правительству России не ждать два месяца, а оперативно реагировать на ценовую аномалию. "Анализ показывает, что подорожание на 5% за 30 дней существенно превышает естественные колебания, характерные для рынка, и указывает на влияние негативных факторов: спекулятивных действий, "рыночной паники", нарушения цепочек поставок или ажиотажного спроса. С другой стороны, действие ценового коридора ограничено 60 днями, что исключает чрезмерное вмешательство в ценообразование, сохраняет баланс между регулированием и рыночными принципами", - отметил депутат Госдумы. Миронов добавил, что в случае применения особого порядка ценообразования информация об этом должна указываться на данном товаре.
https://ria.ru/20250214/gost-1999344336.html
https://ria.ru/20241031/patrushev--1981238448.html
https://ria.ru/20250211/gosduma-1998517757.html
https://ria.ru/20250206/rusprodsojuz-1997723429.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сергей миронов, госдума рф
Экономика, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
Госрегулирование цен на социально значимые товары могу усилить

СРЗП предложила ввести понятие ценовой коридор для регулирования цен на продукты

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в палату законопроект, которым предлагается усилить государственное регулирование розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, в частности ввести понятие "ценовой коридор", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Как рассказали агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен в четверг на рассмотрение Госдумы.
Проверка на предприятии пищевой промышленности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Крупные пищевые производители выступили против обязательных ГОСТов
14 февраля, 12:10
"Настоящий законопроект направлен на совершенствование механизма государственного регулирования розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 года", - сказано в пояснительной записке.
Законопроектом предлагается ввести понятие "ценовые коридоры", которые определяют минимальные и максимальные пределы розничных цен на социально значимые товары первой необходимости. Отмечается, что ценовые коридоры являются инструментом оперативного реагирования и вводятся по усмотрению правительства Российской Федерации при выявлении роста цен на 5% и более за 30 дней.
Сообщается, что введение ценовых коридоров предназначено для оперативного сдерживания ценовых колебаний.
Дмитрий Патрушев перед заседанием правительства России - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Патрушев поручил сохранять стабильность на рынке продовольствия
31 октября 2024, 20:52
Также предлагается возложить на правительство РФ юридическую обязанность по установлению предельно допустимых розничных цен на указанные товары на срок не более 90 календарных дней.
В документах отмечается, что законопроект не изменяет существующий порядок установления предельных цен, а лишь возлагает на Правительство Российской Федерации обязанность применять данный механизм в случае достижения пороговых значений удорожания.
Как рассказал РИА Новости Миронов, продовольственная инфляция не сбавляет обороты, и у кабмина есть полномочия устанавливать предельные розничные цены на отдельные товары, если 60 дней подряд в одном или нескольких регионах они подорожали на 10 и более процентов.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Госдуме предложили ввести мораторий на повышение цен на детское питание
11 февраля, 01:53
"Подчеркну: не мы придумали этот порядок, он предусмотрен постановлением кабмина еще в 2010 году. И все это время механизм бездействует. Право есть, но чиновники им не пользуются. Суть нашей инициативы в том, чтобы заставить их заняться этой работой. Установка предельных розничных цен в случаях, уже оговоренных законом, должна стать обязанностью, а не доброй волей правительства", - сказал лидер эсеров.
Также, по его словам, установление "коридора" из минимальных и максимальных пределов стоимости товара позволит правительству России не ждать два месяца, а оперативно реагировать на ценовую аномалию.
"Анализ показывает, что подорожание на 5% за 30 дней существенно превышает естественные колебания, характерные для рынка, и указывает на влияние негативных факторов: спекулятивных действий, "рыночной паники", нарушения цепочек поставок или ажиотажного спроса. С другой стороны, действие ценового коридора ограничено 60 днями, что исключает чрезмерное вмешательство в ценообразование, сохраняет баланс между регулированием и рыночными принципами", - отметил депутат Госдумы.
Миронов добавил, что в случае применения особого порядка ценообразования информация об этом должна указываться на данном товаре.
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В "Руспродсоюзе" назвали условие снижения цены на сливочное масло и яйца
6 февраля, 13:38
 
ЭкономикаРоссияСергей МироновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала