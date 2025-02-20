https://ria.ru/20250220/tseny-2000452700.html

Госрегулирование цен на социально значимые товары могу усилить

Госрегулирование цен на социально значимые товары могу усилить - РИА Новости, 20.02.2025

Госрегулирование цен на социально значимые товары могу усилить

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в палату законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T06:42:00+03:00

2025-02-20T06:42:00+03:00

2025-02-20T06:42:00+03:00

экономика

россия

сергей миронов

госдума рф

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в палату законопроект, которым предлагается усилить государственное регулирование розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, в частности ввести понятие "ценовой коридор", документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как рассказали агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен в четверг на рассмотрение Госдумы. "Настоящий законопроект направлен на совершенствование механизма государственного регулирования розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 года", - сказано в пояснительной записке. Законопроектом предлагается ввести понятие "ценовые коридоры", которые определяют минимальные и максимальные пределы розничных цен на социально значимые товары первой необходимости. Отмечается, что ценовые коридоры являются инструментом оперативного реагирования и вводятся по усмотрению правительства Российской Федерации при выявлении роста цен на 5% и более за 30 дней. Сообщается, что введение ценовых коридоров предназначено для оперативного сдерживания ценовых колебаний. Также предлагается возложить на правительство РФ юридическую обязанность по установлению предельно допустимых розничных цен на указанные товары на срок не более 90 календарных дней. В документах отмечается, что законопроект не изменяет существующий порядок установления предельных цен, а лишь возлагает на Правительство Российской Федерации обязанность применять данный механизм в случае достижения пороговых значений удорожания. Как рассказал РИА Новости Миронов, продовольственная инфляция не сбавляет обороты, и у кабмина есть полномочия устанавливать предельные розничные цены на отдельные товары, если 60 дней подряд в одном или нескольких регионах они подорожали на 10 и более процентов. "Подчеркну: не мы придумали этот порядок, он предусмотрен постановлением кабмина еще в 2010 году. И все это время механизм бездействует. Право есть, но чиновники им не пользуются. Суть нашей инициативы в том, чтобы заставить их заняться этой работой. Установка предельных розничных цен в случаях, уже оговоренных законом, должна стать обязанностью, а не доброй волей правительства", - сказал лидер эсеров. Также, по его словам, установление "коридора" из минимальных и максимальных пределов стоимости товара позволит правительству России не ждать два месяца, а оперативно реагировать на ценовую аномалию. "Анализ показывает, что подорожание на 5% за 30 дней существенно превышает естественные колебания, характерные для рынка, и указывает на влияние негативных факторов: спекулятивных действий, "рыночной паники", нарушения цепочек поставок или ажиотажного спроса. С другой стороны, действие ценового коридора ограничено 60 днями, что исключает чрезмерное вмешательство в ценообразование, сохраняет баланс между регулированием и рыночными принципами", - отметил депутат Госдумы. Миронов добавил, что в случае применения особого порядка ценообразования информация об этом должна указываться на данном товаре.

https://ria.ru/20250214/gost-1999344336.html

https://ria.ru/20241031/patrushev--1981238448.html

https://ria.ru/20250211/gosduma-1998517757.html

https://ria.ru/20250206/rusprodsojuz-1997723429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сергей миронов, госдума рф