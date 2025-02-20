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Банк России оценил количество потребителей услуг теневого бизнеса - РИА Новости, 20.02.2025
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12:47 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/tsb-2000521371.html
Банк России оценил количество потребителей услуг теневого бизнеса
Банк России оценил количество потребителей услуг теневого бизнеса - РИА Новости, 20.02.2025
Банк России оценил количество потребителей услуг теневого бизнеса
Количество потребителей услуг теневого бизнеса - таких как покупка запрещенных товаров, нелегальные казино, криптообменники - в России достигло 10 миллионов... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:47:00+03:00
2025-02-20T12:47:00+03:00
экономика
технологии
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Количество потребителей услуг теневого бизнеса - таких как покупка запрещенных товаров, нелегальные казино, криптообменники - в России достигло 10 миллионов человек, такую оценку привела заместитель председателя Банка России Ольга Полякова в рамках форума "Кибербезопасность в финансах". "Наша аналитика показывает, что потребителями услуг теневого бизнеса сегодня является уже, к сожалению, более 10 миллионов российских граждан. А объемы таких переводов - это достаточно значительные объемы всей теневой экономики нашей страны", - сказала она. Также Полякова отметила, что "простые, на первый взгляд", P2P-переводы с карты на карту и со счетов на счет стали основным способом оплаты запрещенных товаров и наркотиков в интернете. "Мы видим, что прием ставок в нелегальных казино осуществляется с использованием P2P-переводов, с их помощью продается криптовалюта нелегальными криптообменниками, оплачивается пиратский контент и так далее", - подчеркнула она.
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
Банк России оценил количество потребителей услуг теневого бизнеса

ЦБ: число потребителей услуг теневого бизнеса в РФ достигло 10 млн человек

© РИА Новости / Руслан КривобокЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Количество потребителей услуг теневого бизнеса - таких как покупка запрещенных товаров, нелегальные казино, криптообменники - в России достигло 10 миллионов человек, такую оценку привела заместитель председателя Банка России Ольга Полякова в рамках форума "Кибербезопасность в финансах".
"Наша аналитика показывает, что потребителями услуг теневого бизнеса сегодня является уже, к сожалению, более 10 миллионов российских граждан. А объемы таких переводов - это достаточно значительные объемы всей теневой экономики нашей страны", - сказала она.
Также Полякова отметила, что "простые, на первый взгляд", P2P-переводы с карты на карту и со счетов на счет стали основным способом оплаты запрещенных товаров и наркотиков в интернете.
"Мы видим, что прием ставок в нелегальных казино осуществляется с использованием P2P-переводов, с их помощью продается криптовалюта нелегальными криптообменниками, оплачивается пиратский контент и так далее", - подчеркнула она.
Центробанк - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
ЦБ обязал банки устранить проблему хищений со счетов через приложения
19 февраля, 11:06
 
ЭкономикаТехнологииРоссия
 
 
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