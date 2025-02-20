Рейтинг@Mail.ru
ЦБ рассказал о ситуации по переговорам с США по снятию санкций с России - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 20.02.2025 (обновлено: 11:53 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/tsb-2000502280.html
ЦБ рассказал о ситуации по переговорам с США по снятию санкций с России
ЦБ рассказал о ситуации по переговорам с США по снятию санкций с России - РИА Новости, 20.02.2025
ЦБ рассказал о ситуации по переговорам с США по снятию санкций с России
ЦБ не участвует в переговорах между РФ и США по снятию санкций, регулятору об этом ничего неизвестно, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:34:00+03:00
2025-02-20T11:53:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
сша
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437408_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a9e0da89039e865268d26d33d9dbebcc.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - РИА Новости. ЦБ не участвует в переговорах между РФ и США по снятию санкций, регулятору об этом ничего неизвестно, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес."ЦБ не участвует в такого рода переговорах и мне об этом ничего неизвестно", - сказала Набиуллина в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах", отвечая на вопрос, ведутся ли сейчас переговоры о снятии финансовых санкций с России и возможной разморозке ЗВР или их части.Глава регулятора напомнила, что в последнюю поездку в Арабские Эмираты, которая состоялась в начале декабря в рамках рабочего визита в страну президента России Владимира Путина, обсуждались двусторонние взаимодействия в финансовой сфере.
https://ria.ru/20250220/moshenniki-2000499972.html
https://ria.ru/20250219/visa-2000240767.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437408_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_e02e90fe17c151c36530ea0b4b8ffc25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, сша, владимир путин, сергей лавров
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Россия, США, Владимир Путин, Сергей Лавров
ЦБ рассказал о ситуации по переговорам с США по снятию санкций с России

Набиуллина: ЦБ не ведет переговоры с США по снятию экономических санкций с РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - РИА Новости. ЦБ не участвует в переговорах между РФ и США по снятию санкций, регулятору об этом ничего неизвестно, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес.
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
ЦБ предложил ввести ответственность за допущение мошеннических операций
Вчера, 11:26
"ЦБ не участвует в такого рода переговорах и мне об этом ничего неизвестно", - сказала Набиуллина в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах", отвечая на вопрос, ведутся ли сейчас переговоры о снятии финансовых санкций с России и возможной разморозке ЗВР или их части.
Глава регулятора напомнила, что в последнюю поездку в Арабские Эмираты, которая состоялась в начале декабря в рамках рабочего визита в страну президента России Владимира Путина, обсуждались двусторонние взаимодействия в финансовой сфере.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В ЦБ ответили на вопрос о возможности возврата Visa и Mastercard
19 февраля, 11:20
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссияСШАВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала