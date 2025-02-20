https://ria.ru/20250220/tsb-2000502280.html

ЦБ рассказал о ситуации по переговорам с США по снятию санкций с России

ЦБ рассказал о ситуации по переговорам с США по снятию санкций с России - РИА Новости, 20.02.2025

ЦБ рассказал о ситуации по переговорам с США по снятию санкций с России

ЦБ не участвует в переговорах между РФ и США по снятию санкций, регулятору об этом ничего неизвестно, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:34:00+03:00

2025-02-20T11:34:00+03:00

2025-02-20T11:53:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - РИА Новости. ЦБ не участвует в переговорах между РФ и США по снятию санкций, регулятору об этом ничего неизвестно, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес."ЦБ не участвует в такого рода переговорах и мне об этом ничего неизвестно", - сказала Набиуллина в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах", отвечая на вопрос, ведутся ли сейчас переговоры о снятии финансовых санкций с России и возможной разморозке ЗВР или их части.Глава регулятора напомнила, что в последнюю поездку в Арабские Эмираты, которая состоялась в начале декабря в рамках рабочего визита в страну президента России Владимира Путина, обсуждались двусторонние взаимодействия в финансовой сфере.

https://ria.ru/20250220/moshenniki-2000499972.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, сша, владимир путин, сергей лавров