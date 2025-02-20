https://ria.ru/20250220/tsb-2000502280.html
ЦБ рассказал о ситуации по переговорам с США по снятию санкций с России
ЦБ рассказал о ситуации по переговорам с США по снятию санкций с России - РИА Новости, 20.02.2025
ЦБ рассказал о ситуации по переговорам с США по снятию санкций с России
ЦБ не участвует в переговорах между РФ и США по снятию санкций, регулятору об этом ничего неизвестно, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:34:00+03:00
2025-02-20T11:34:00+03:00
2025-02-20T11:53:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
сша
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437408_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a9e0da89039e865268d26d33d9dbebcc.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - РИА Новости. ЦБ не участвует в переговорах между РФ и США по снятию санкций, регулятору об этом ничего неизвестно, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес."ЦБ не участвует в такого рода переговорах и мне об этом ничего неизвестно", - сказала Набиуллина в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах", отвечая на вопрос, ведутся ли сейчас переговоры о снятии финансовых санкций с России и возможной разморозке ЗВР или их части.Глава регулятора напомнила, что в последнюю поездку в Арабские Эмираты, которая состоялась в начале декабря в рамках рабочего визита в страну президента России Владимира Путина, обсуждались двусторонние взаимодействия в финансовой сфере.
https://ria.ru/20250220/moshenniki-2000499972.html
https://ria.ru/20250219/visa-2000240767.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437408_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_e02e90fe17c151c36530ea0b4b8ffc25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, сша, владимир путин, сергей лавров
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Россия, США, Владимир Путин, Сергей Лавров
ЦБ рассказал о ситуации по переговорам с США по снятию санкций с России
Набиуллина: ЦБ не ведет переговоры с США по снятию экономических санкций с РФ