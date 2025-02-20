Трамп ненавидит Зеленского, пишут СМИ
Times: Трамп ненавидит Украину и Зеленского после импичмента в 2019 году
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настроен враждебно по отношению к Украине и Владимиру Зеленскому после своего первого срока в Белом доме, пишет газета Times.
"Враждебность Трампа по отношению к Зеленскому и Украине восходит к его первому сроку в Белом доме", — говорится в тексте.
Издание также приводит высказывание Льва Парнаса, осужденного в США за мошенничество и незаконное финансирование избирательных компаний экс-мэра Нью-Йорка и адвоката Трампа. По его словам, год назад нынешний американский лидер "ненавидел Украину" и вместе со своим окружением считал, что "Украина была причиной всех проблем Трампа".
Накануне президент США назвал главу киевского режима диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.
В сентябре 2019 года демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента 45-го президента США Дональда Трампа. Основанием для этого стала "попытка главы государства использовать власти Украины" для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.
Скандал, ставший началом запуска рассмотрения процедуры импичмента, разгорелся после того, как анонимный информатор заявил о давлении главы Белого дома на Владимира Зеленского с целью склонить Киев инициировать расследование в отношении Хантера Байдена – сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. Палата представителей конгресса в декабре 2019 года вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов.