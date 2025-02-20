https://ria.ru/20250220/trump-2000636345.html

Трамп ненавидит Зеленского, пишут СМИ

Трамп ненавидит Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025

Трамп ненавидит Зеленского, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп настроен враждебно по отношению к Украине и Владимиру Зеленскому после своего первого срока в Белом доме, пишет газета Times. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T19:06:00+03:00

2025-02-20T19:06:00+03:00

2025-02-20T20:45:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настроен враждебно по отношению к Украине и Владимиру Зеленскому после своего первого срока в Белом доме, пишет газета Times."Враждебность Трампа по отношению к Зеленскому и Украине восходит к его первому сроку в Белом доме", — говорится в тексте.Издание также приводит высказывание Льва Парнаса, осужденного в США за мошенничество и незаконное финансирование избирательных компаний экс-мэра Нью-Йорка и адвоката Трампа. По его словам, год назад нынешний американский лидер "ненавидел Украину" и вместе со своим окружением считал, что "Украина была причиной всех проблем Трампа".Накануне президент США назвал главу киевского режима диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.В сентябре 2019 года демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента 45-го президента США Дональда Трампа. Основанием для этого стала "попытка главы государства использовать власти Украины" для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.Скандал, ставший началом запуска рассмотрения процедуры импичмента, разгорелся после того, как анонимный информатор заявил о давлении главы Белого дома на Владимира Зеленского с целью склонить Киев инициировать расследование в отношении Хантера Байдена – сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. Палата представителей конгресса в декабре 2019 года вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов.

https://ria.ru/20250220/trump-2000560420.html

https://ria.ru/20250220/ukraine-2000598964.html

украина

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украина, в мире, сша, дональд трамп, киев, владимир зеленский, джо байден, нью-йорк (город)