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Трамп ненавидит Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025
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19:06 20.02.2025 (обновлено: 20:45 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/trump-2000636345.html
Трамп ненавидит Зеленского, пишут СМИ
Трамп ненавидит Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025
Трамп ненавидит Зеленского, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп настроен враждебно по отношению к Украине и Владимиру Зеленскому после своего первого срока в Белом доме, пишет газета Times. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T19:06:00+03:00
2025-02-20T20:45:00+03:00
украина
в мире
сша
дональд трамп
киев
владимир зеленский
джо байден
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настроен враждебно по отношению к Украине и Владимиру Зеленскому после своего первого срока в Белом доме, пишет газета Times."Враждебность Трампа по отношению к Зеленскому и Украине восходит к его первому сроку в Белом доме", — говорится в тексте.Издание также приводит высказывание Льва Парнаса, осужденного в США за мошенничество и незаконное финансирование избирательных компаний экс-мэра Нью-Йорка и адвоката Трампа. По его словам, год назад нынешний американский лидер "ненавидел Украину" и вместе со своим окружением считал, что "Украина была причиной всех проблем Трампа".Накануне президент США назвал главу киевского режима диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.В сентябре 2019 года демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента 45-го президента США Дональда Трампа. Основанием для этого стала "попытка главы государства использовать власти Украины" для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.Скандал, ставший началом запуска рассмотрения процедуры импичмента, разгорелся после того, как анонимный информатор заявил о давлении главы Белого дома на Владимира Зеленского с целью склонить Киев инициировать расследование в отношении Хантера Байдена – сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. Палата представителей конгресса в декабре 2019 года вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов.
https://ria.ru/20250220/trump-2000560420.html
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сша
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украина, в мире, сша, дональд трамп, киев, владимир зеленский, джо байден, нью-йорк (город)
Украина, В мире, США, Дональд Трамп, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Нью-Йорк (город)
Трамп ненавидит Зеленского, пишут СМИ

Times: Трамп ненавидит Украину и Зеленского после импичмента в 2019 году

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настроен враждебно по отношению к Украине и Владимиру Зеленскому после своего первого срока в Белом доме, пишет газета Times.
"Враждебность Трампа по отношению к Зеленскому и Украине восходит к его первому сроку в Белом доме", — говорится в тексте.
Страница Дональда Трампа в Truth Social - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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Издание также приводит высказывание Льва Парнаса, осужденного в США за мошенничество и незаконное финансирование избирательных компаний экс-мэра Нью-Йорка и адвоката Трампа. По его словам, год назад нынешний американский лидер "ненавидел Украину" и вместе со своим окружением считал, что "Украина была причиной всех проблем Трампа".
Накануне президент США назвал главу киевского режима диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.
В сентябре 2019 года демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента 45-го президента США Дональда Трампа. Основанием для этого стала "попытка главы государства использовать власти Украины" для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.
Скандал, ставший началом запуска рассмотрения процедуры импичмента, разгорелся после того, как анонимный информатор заявил о давлении главы Белого дома на Владимира Зеленского с целью склонить Киев инициировать расследование в отношении Хантера Байдена – сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. Палата представителей конгресса в декабре 2019 года вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов.
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