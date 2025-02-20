https://ria.ru/20250220/trump-2000560420.html

На Украине заблокировали соцсеть Трампа, сообщили СМИ

На Украине заблокировали соцсеть Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.02.2025

На Украине заблокировали соцсеть Трампа, сообщили СМИ

Социальную сеть президента США Дональда Трампа Trump Truth Social заблокировали на всей территории Украины, сообщил Sputnik International в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:46:00+03:00

2025-02-20T14:46:00+03:00

2025-02-20T15:12:00+03:00

в мире

украина

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дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Социальную сеть президента США Дональда Трампа Trump Truth Social заблокировали на всей территории Украины, сообщил Sputnik International в Telegram-канале."Зеленский заблокировал Truth Social Трампа на Украине", — говорится в тексте.Авторы публикации также задались вопросом, будет ли Starlink следующим.Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью британской газете Daily Mail, что нападки Владимира Зеленского на президента Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому. Как отмечает издание, обострение риторики между Вашингтоном и Киевом происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Трамп ранее резко высказался о Зеленском в соцсети Truth Social, назвав его "диктатором без выборов" и предупредив, что тот "может потерять свою страну".

https://ria.ru/20250218/tramp-1999921913.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, вашингтон (штат)