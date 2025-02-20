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На Украине заблокировали соцсеть Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.02.2025
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14:46 20.02.2025 (обновлено: 15:12 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/trump-2000560420.html
На Украине заблокировали соцсеть Трампа, сообщили СМИ
На Украине заблокировали соцсеть Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.02.2025
На Украине заблокировали соцсеть Трампа, сообщили СМИ
Социальную сеть президента США Дональда Трампа Trump Truth Social заблокировали на всей территории Украины, сообщил Sputnik International в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:46:00+03:00
2025-02-20T15:12:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Социальную сеть президента США Дональда Трампа Trump Truth Social заблокировали на всей территории Украины, сообщил Sputnik International в Telegram-канале."Зеленский заблокировал Truth Social Трампа на Украине", — говорится в тексте.Авторы публикации также задались вопросом, будет ли Starlink следующим.Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью британской газете Daily Mail, что нападки Владимира Зеленского на президента Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому. Как отмечает издание, обострение риторики между Вашингтоном и Киевом происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Трамп ранее резко высказался о Зеленском в соцсети Truth Social, назвав его "диктатором без выборов" и предупредив, что тот "может потерять свою страну".
https://ria.ru/20250218/tramp-1999921913.html
украина
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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, вашингтон (штат)
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вашингтон (штат)
На Украине заблокировали соцсеть Трампа, сообщили СМИ

Соцсеть Trump Truth Social заблокировали на всей территории Украины

© Getty Images / NurPhotoBeata ZawrzelСтраница Дональда Трампа в Truth Social
Страница Дональда Трампа в Truth Social - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Getty Images / NurPhotoBeata Zawrzel
Страница Дональда Трампа в Truth Social. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Социальную сеть президента США Дональда Трампа Trump Truth Social заблокировали на всей территории Украины, сообщил Sputnik International в Telegram-канале.
"Зеленский заблокировал Truth Social Трампа на Украине", — говорится в тексте.
Сообщение о блокировке Truth Social
Сообщение о блокировке Truth Social - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Сообщение о блокировке Truth Social
Авторы публикации также задались вопросом, будет ли Starlink следующим.
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью британской газете Daily Mail, что нападки Владимира Зеленского на президента Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому. Как отмечает издание, обострение риторики между Вашингтоном и Киевом происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Трамп ранее резко высказался о Зеленском в соцсети Truth Social, назвав его "диктатором без выборов" и предупредив, что тот "может потерять свою страну".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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В миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВашингтон (штат)
 
 
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